У селі на Київщині за колабораціонізм судять 76-річного «монаха». Сусіди кажуть: він хрестив танки росіян і здав їм свого кума. Як так вийшло, що кум і село його (майже) пробачили — репортаж

1.

До війни Андріївка була типовим українським селом. Асфальтована дорога, школа, амбулаторія, магазин, сільрада, пошта. Всього десять вулиць і близько тисячі мешканців. До Києва недалеко — година шляху. Тому в селі є дачні будинки киян і хати місцевих.

Коли почалася повномасштабна війна, селу не пощастило. Через нього проходить дорога від кордону з Білоруссю на Київ. Лише 40 кілометрів до Ірпеня. Росіяни зайшли в Андріївку об 11-й ранку 27 лютого. Величезна колона військової техніки проїхала головною вулицею села без перешкод. ЗСУ там не було, а в Територіальну оборону за два дні до цього записалося не більше 25 людей. Усе що в них було — мисливська зброя: карабіни та рушниці. Росіяни їхали на танках, бронетранспортерах, «Градах» і «Солнцепьоках». За два дні через Андріївку пройшло чотири такі колони. Остання зупинилася на фермі, на околиці села. Андріївка опинилася на лінії вогню. Росіяни обстрілювали хати, хапали тих, кого підозрювали у співпраці з ЗСУ та ТрО. Людей викрадали, катували. Тринадцять чоловіків розстріляли. Практично в усіх, кого потім знайшли, руки були звʼязані за спиною.

— Багато вбитих лежали на дорозі, хто вони — ми не знали, — каже «Бабелю» Віталій Черкасов. Йому 57, підприємець, має в Києві дві СТО. — Три дні в березні на мосту між озерами лежали тіла жінки й двох чоловіків, люди чули, як когось катують в одному з будинків.

Після звільнення в цьому будинку знайшли великі плями крові. Черкасов згадує: росіяни їздили селом на трейлері, який тягає танки, і збирали вбитих. Його самого теж розшукували, бо 25 лютого Черкасов пішов у ТрО. Окупанти жили в його будинку і тримали в заручниках сімʼю — дружину, дочку, брата й тещу. Погрожували розстріляти, якщо не скажуть, де зараз Віталій і де ТрО.

Андріївку звільнили 31 березня. Кожен третій будинок на центральній вулиці імені Олександра Меля повністю зруйнували або сильно побили снарядами. Загалом у селі таких будинків понад чотириста.

Після звільнення в село буквально хлинула гуманітарка — одяг, посуд, їжа. Якось привезли машину свіжого хліба. Зайняти чергу прийшов і Євтушенко, але не вийшло — односельці накинулися на нього з лайкою. Жінки кричали, що під час окупації він працював на росіян, хрестив їх і здавав людей.

Після цього до Євтушенка в хату прийшли працівники СБУ. З ними був Черкасов. Він згадує: слідчі майже годину розпитували, що «монах» робив під час окупації, чи допомагав росіянам. Євтушенко все заперечував і показував СБУ уламки снарядів, які знайшов у своєму дворі. Будинок, за його словами, вцілів, бо він читав захисні молитви.

«Монах» і слідчі поспілкувалися й розійшлися, а через тиждень, 20 квітня, Євтушенка заарештували й відправили в Лук’янівське СІЗО. Слідчі сказали, що люди дали проти нього свідчення.

Будинки в Андріївці розстрілювали «Градами» і з танків. Діма Вага / «Бабель» У селі досі на вулицях стоять спалені автівки. Діма Вага / «Бабель» Російські військові розстріляли пам'ятник герою Радянського Союзу Андрію Петриченкові, який загинув під час Другої світової війни. Діма Вага / «Бабель» Будинки в Андріївці розстрілювали «Градами» і з танків. У селі досі на вулицях стоять спалені автівки. Російські військові розстріляли пам'ятник герою Радянського Союзу Андрію Петриченкові, який загинув під час Другої світової війни. Діма Вага / «Бабель»

Як Андріївка жила під окупацією • Село було в окупації з 27 лютого до 31 березня. За словами старости Анатолія Кибукевича, під час окупації загинули 17 цивільних: 13 людей розстріляли російські військові, четверо загинули під час обстрілів, які не припинялись 33 дні. • У селі росіяни вщент зруйнували 75 будинків, 300 постраждали частково — немає вікон, дахів, стін. • Четверо мешканців Андріївки потрапили в полон. Двох вдалося звільнити навесні під час обмінів. Ще двоє чоловіків досі в російському полоні. • До Територіальної оборони села, яку очолював староста, входило 13 чоловіків. Зі зброї в ТрО були карабіни та рушниці. В один із днів їм вдалося роззброїти бойову машину піхоти росіян. Весь час окупації тероборонівці жили в лісі, відстежували ворожу техніку і дії окупаційних військ. Усю інформацію вони передавали ЗСУ. Також ТрО допомагала людям виїхати з села — орієнтувала, яка дорога більш безпечна.

2.

Один із головних свідків у справі проти «монаха» — Леонід Удод. Вони з Євтушенком однолітки (обом по 76 років) і родичі (їхні дружини — двоюрідні сестри). А ще Леонід — хрещений батько старшого сина «монаха» Володимира. Словом, кум.

— У нього завжди була улеслива й фальшива усмішка, — описує Євтушенка Удод. — Я його не любив, але він батько моїх племінників, тому сприймав як родича. По молодості ходили в гості. Багато сперечалися про російську церкву. Він намагався переконати, що вона хороша, а я завжди був за українську.

Під час окупації до Удодів з обшуками приїхали росіяни — приїхали на БТР, залетіли у двір зі зброєю. Почали обшукувати хлів, будинок, гараж. Леоніда і його дружину Тетяну вивели на вулицю і посадили біля собаки на лавці. Почали допитувати.

— Російський командир сказав, що шукає головного бандерівця в селі. Сказав: «Вас здав монах. Ми шукаємо кума монаха. Він картавить і дружина красавиця. Ви кум?» — згадує Леонід. — Я йому сказав, що кум. Росіянин подивився на мене і каже, що я дуже старий, їм потрібна людина молодша. Я подумав, що вони розшукують чоловіка моєї племінниці — Віталіка Черкасова, бо він у ТрО.

Росіяни вирішили влаштувати Леоніду і «монаху» очну ставку, але останнього не знайшли і після цього до Удодів більше не приходили. Дружина Леоніда Тетяна згадує, що як тільки росіяни поїхали, прибігла сусідка Катя.

— «Ти бачила, хто тебе здав? Петрович [це по батькові Євтушенка]! Він ішов городами, і коли росіяни проїхали повз ваш двір, то вказав їм вертатися», — переказує слова сусідки Тетяна. — Ми такі налякані були. Сіли і не знаємо, що думати. Микола наш родич і другом був.

Леонід Удод. Діма Вага / «Бабель» Тетяна Удод. Діма Вага / «Бабель» Леонід Удод. Тетяна Удод. Діма Вага / «Бабель»

У селі в «монаха» друзів взагалі небагато. Він не місцевий, приїхав в Андріївку в радянські часи з Чернігівської області — за розподілом направили працювати в місцеву школу. Викладав хімію. Добре співав, танцював. Був звичайним радянським учителем, жодної релігії.

— Він сподобався матері Ніни, моїй тітці, — згадує Тетяна. — Вона також була вчителькою, і Ніна вчителювала, і я. Батько Ніни працював у школі бухгалтером. Вони вмовили дочку вийти за нього заміж.

Через кілька років молодій родині вчителів дали однокімнатну квартиру в Києві. Євтушенко пішов працювати у київський інтернат для дітей з вадами слуху, потім в інший інтернат — для дітей з ментальними розладами. Ніна працювала в одній з київських шкіл. У пари народилося двоє синів. А потім вчителя засудили за розбещення неповнолітніх в інтернатах. Тетяна не пригадує рік, коли це сталося. Каже, на початку девʼяностих.

— Ніна весь час плакала, просила нічого не питати. Потім розлучилася, — згадує Тетяна. — Петрович відсидів, здається, чотири роки і після звільнення пішов на Афон. Був там довго, повернувся на початку нульових. Розказав, що в тюрмі повірив у Бога, на Афоні був чи причетником чи послушником.

Житла свого Євтушенко не мав, і колишня дружина дозволила йому жити в Андріївці в будинку її батьків. Сама Тетяна в Андріївку з Києва приїздила лише на вихідні. Микола жив на горищі. Обвішав його іконами, почав носити рясу — тому «монах».

Заразом він зайнявся народним лікуванням. Розказував людям, які трави краще пити, щоб ноги не боліли, що робити, коли захворіла дитина. Одного разу з ним «сталися поползновєнія» — так називають ту подію в селі. До Євтушенка прибіг сусідський хлопець Сашко — підліток. Сказав, що спину прихопило.

— А той йому каже: «Лягай ниць і знімай трусики». Сашко вчепився за штани і тікати, — розповідає «Бабелю» ще одна сусідка «монаха», бабуся Сашка Софія Петриченко.

У селі її називають «баба Соня». Їй за вісімдесят. Низенька й проворна. Все про всіх знає. Хата баби Соні навпроти «монахової». Вона також свідчить проти нього в суді і не приховує, що давно його не любить.

Усю окупацію баба Соня була вдома. Росіяни забороняли людям виходити на вулиці. То вона сиділа в хаті або виходила надвір, звідки видно двір «монаха». Баба розповідає, що коли в перший день по селу пішли російські колони, вона саме була надворі. Бачила, що «монах» у рясі пішов вулицею назустріч військовій техніці. Дійшов до ставка — це метрів двісті до дороги, якою рухалася колона, і почав хрестити все довкола.

Далі, коли росіяни окопалися в селі, стали приїжджати до Євтушенка в гості. Не залітали зі зброєю, як до інших, а по кілька людей заходили у двір через хвіртку, сиділи в хаті по кілька годин. «Монах» разом із росіянами їздив кудись у центр села на машинах, які вони забрали у жителів Андріївки і розмалювали літерою V.

На одній вулиці з «монахом» живе Галина Приходько — вона також свідок обвинувачення. Їй 72 роки, хворіє на цукровий діабет, від цього болять ноги й піднімається тиск. Говорити їй важко і особливо не хочеться. Каже, що з «монахом» ніколи не сварилася, бо вони, хоч і живуть на одній вулиці, не спілкувалися.

Під час окупації в її будинку поселилися десять росіян. Вона з мамою, якій 93 роки, жила в одній половині хати, а окупанти — в іншій. Військові наказали їй готувати їсти. Жінка боялася відмовити, але через кілька днів захворіла і вже нічого не готувала.

Галина згадує, що «монах» до росіян приходив кілька разів. Пили чай, розмовляли. Але про що саме говорили — не чула. Якось Євтушенко в її домі співав, але що то було — обряд хрещення чи щось інше — не знає. На очі росіянам Галина намагалася не втрапляти.