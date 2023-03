Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Перрі Мейсона», детектив «Лютер: Сонце на спаді» з Ідрісом Ельбою та несподіване продовження скетч-комедії «Всесвітня історія» від Мела Брукса

Детективний серіал «Перрі Мейсон» — другий сезон

Про що серіал. Серіал заснований на серії романів американського письменника Ерла Стенлі Ґарднера. Дія першого сезону починалася в 1932 році в Лос-Анджелесі, де детектив та ветеран Першої світової війни Перрі Мейсон допомагав адвокату Ей Бі Джонатану розплутати справу викраденої та вбитої дитини. Через два роки Мейсон і сам працює адвокатом, але втомився від криміналу й береться в основному за цивільні справи. Загадкова смерть Брукса Мак-Катчена, сина впливового магната та мільйонера, змушує Мейсона повернутися до розслідування злочинів.

Perry Mason / HBO / шоуранери — Джек Аміель і Майкл Беглер / у головних ролях — Метью Ріс, Джульєт Райленс, Томмі Дьюї, Пол Рейсі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що другий сезон не поступається першому ані похмурою атмосферою, ані цікавими персонажами. Vulture вважає, що в другому сезоні серіал нарешті впіймав баланс між Мейсоном-детективом і Мейсоном-адвокатом.

Детектив «Лютер: Сонце на спаді»

Про що фільм. Продовження британського детективного серіалу «Лютер», який виходив з 2010 по 2019 рік, з тим самим акторським складом. Інспектор Джон Лютер опиняється у вʼязниці, куди його посадили через маніпуляції бізнесмена Девіда Робі, підозрюваного у серійних вбивствах. Тепер Лютеру треба вибратися на волю, очистити своє імʼя та спіймати невловимого вбивцю.

Luther: The Fallen Sun / Netflix / режисер — Джеймі Пейн / у головних ролях — Ідріс Ельба, Синтія Еріво, Енді Серкіс / тривалість — 2 години 10 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 70.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що фільм зроблений нормально, але персонажі не викликають такого інтересу, як це було в серіалі. The New York Times пише, що персонажі виписані грубо і їм важко співчувати, але на хвилі ностальгії за серіалом стрічку цілком можливо дивитися.

Комедійний скетч-серіал «Всесвітня історія, частина 2»

Про що серіал. У 1981 році вийшла пародійна стрічка «Всесвітня історія, частина 1», яку написав та зняв Мел Брукс. Вона складалася з комедійних замальовок на історичні теми, від Камʼяної доби до Великої французької революції. Натяк на продовження був жартом Брукса, який тоді не планував його знімати. Але тепер виходить мінісеріал від того ж Брукса, який продовжує висміювати історичні постаті та події.

History of the World, Part II / Hulu / шоуранери та актори — Мел Брукс, Ванда Сайкс, Нік Кролл, Айк Барінгольц, Девід Стассен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 30% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що жарти вже не виглядають такими актуальними, як у 1981 році, але формат мінісеріалу йде скетчам на користь. Оглядач на RogerEbert хвалить серіал за всеохопний та неагресивний гумор.

Містичний серіал «Шкільні духи»

Про що серіал. Хтось убив старшокласницю Медді Нірз. Вона прокидається у потойбічному світі та зустрічається з іншими привидами, які колись померли на території школи. Виявилося, що вони не можуть вийти за цю територію і проводять вічність у стінах школи. Щоб не збожеволіти, привиди влаштували щось на кшталт колективної терапії — вони збираються разом поговорити про минуле. На відміну від інших, Медді не памʼятає, як саме вона померла, та вирішує це зʼясувати.

School Spirits / Paramount+ / шоуранери — Нейт і Меган Трінруди / у головних ролях — Пейтон Ліст, Крістіан Флорес, Спенсер Макферсон, Кіара Пічардо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Огляд на Decider рекомендує серіал і пише, що там напрочуд мало кліше з фільмів про школу, це просто цікава історія з таємницями. The Variety вважає, що сцени з побуту привидів, які померли в різні десятиліття і намагаються знайти спільну мову, цікавіші за детективну частину серіалу.

