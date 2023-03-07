А правда, що борщу треба дати постояти, щоб він був смачнішим? Так! Страви «дозрівають», молекули складових змішуються, а смак змінюється і стає довершеним. За матеріалом The Washington Post

Страви з-під ножа мають таку текстуру, якої не буває в розігрітої їжі з холодильника. Але коли йдеться, наприклад, про щось хрумке, повернути цю властивість нескладно. Лише не ставте страву до мікрохвильовки — ліпше розігрійте в духовці, на плиті чи у фритюрниці. А от текстура супів, рагу чи страв у соусі суттєво не зміниться. Проте їхній смак із часом розвиватиметься і може стати кращим. Памела Далтон, співробітниця Центру хімічних відчуттів Монелла у Філадельфії каже, що місць, які змінюють смак їжі, два. Це сама страва і людина, що її їсть.

Коли страву виймають з духовки чи знімають з плити, це не означає, що вона застигає в цьому стані, а її смак далі не розвивається. Одна з головних змін, яка відбувається в їжі, — дозрівання спецій. Шеф-кухар ресторану індійської кухні у Вашингтоні Вікрам Сундерам бере за приклад карі. Навіть якщо його добре приготувати, у перший день воно буде різкуватим на смак, каже шеф. Але якщо дочекатися наступного дня, смак змішається, дозріє і стане не таким сильним.

Змінюється і смак інгредієнтів, що змішуються з рідиною чи соусом. Це схоже на маринування. Смакові молекули багатьох спецій з часом прагнуть з’єднатися з жирами у страві і завдяки цьому стають доступнішими для людських органів чуття. Жир здатний посилювати смаки і робити відчутними ті, що без нього лишалися б непоміченими. Він вкриває язик, і ароматичні сполуки довше контактують із рецепторами — тому їх вдається відчувати сильніше й довше. Дозрівання спецій та зміна смаку окремих складових страви роблять смак усієї страви більш довершеним та гармонійним.