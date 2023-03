Що подивитися у вихідні. Третій сезон «Мандалорця», мінісеріал «Дейзі Джонс і The Six» про вигаданий рокгурт і документалка про те, як дружина з власної волі допомагала серійному вбивці

Космічний вестерн «Мандалорець» — третій сезон

The Mandalorian / Disney + / шоуранер — Джон Фавро / у головних ролях — Педро Паскаль, Джанкарло Еспозіто, Карл Везерс, Кеті Сакгофф / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Про що серіал. Сюжет у «Мандалорці» розгортається через кілька років після завершення подій шостого епізоду «Зоряних війн». Імперія вже розпалася, проте прибічники Нового порядку досі переховуються у віддалених куточках Галактики і сподіваються повернутися до влади. Продовження пригод мисливця за головами Діна Джаріна та малого Грогу, якого він у першому сезоні врятував від імперців. У спінофі серіалу «Книга Боби Фетта», що вийшов у 2021 році, Грогу вирішив не продовжувати навчання в Люка Скайвокера і повернувся до Джаріна.

Що кажуть критики. The New York Times відзначає хитрість сценариста і творця серіалу: він підготував невелику заморочку навіть для тих шанувальників «Зоряних війн», що добре знають історію. Однак каже, що півгодинна серія трохи хаотична. Rolling Stone нарікає на брак пояснень: глядачі, які не бачили попередніх сезонів, багатьох деталей не зрозуміють.

Псевдобіографічний мінісеріал «Дейзі Джонс і The Six»

Daisy Jones & The Six / Amazon Prime / шоуранери — Скотт Нойштадтер і Майкл Х. Вебер / у головних ролях — Райлі Кіо, Каміла Мороне, Сем Клафлін, Сьюкі Вотергаус / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Про що серіал. Адаптація однойменної книжки американської письменниці Тейлор Дженкінс Рід, що вийшла друком 2019 року. Історія вигаданого рокгурту від 1970-х до наших днів, частково заснована на реальній історії американського гурту Fleetwood Mac.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що книжка просто створена для екранізації, а сценаристи та режисер зберегли стиль і гламур історії, все і всі на екрані виглядають безмежно прекрасно. Однак їм не вдалося повторити успіх авторки книжки — викликати щире співчуття до героїв. The New York Times вважає, що ретрозвуки й спогади про різні місця самі по собі гарні, проте атмосфери не створюють — «смак штучний, як рок-н-рол із сурімі».

Драматичний серіал «Секс/Життя» — другий сезон

Sex/Life / Netflix / шоуранер — Стейсі Ракейзер / у головних ролях — Сара Шахі, Майк Фоґель, Адам Демос, Маргарет Одетт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від глядачів, від критиків ще немає/ рейтинг IMDb — 5,5.

Про що серіал. Колись Біллі Коннеллі хотіла робити наукову карʼєру та здобула науковий ступінь із психології в Колумбійському університеті. Але потім вийшла заміж, народила дітей і стала домогосподаркою. У неї спокійне життя, її заможний чоловік Купер працює в банку та повністю забезпечує родину. Але в якийсь момент Біллі розуміє, що їй страшенно нудно. Якраз у цей момент у її житті знову зʼявляється Бред — хлопець, із яким вона колись зустрічалася. Тепер він відомий музичний продюсер і пропонує Біллі не лише заможне, але й веселе життя.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider називає історію божевільною, діалоги дуже поганими, сам серіал дешевим і каже, що до мистецтва він не має жодного стосунку. Але визнає: шоу креативне в тому, що справді важливо — у сценах сексу.

Документальний мінісеріал «Монік Олів’є: Спільниця диявола»

Monique Olivier: Accessory to Evil / Netflix / тривалість — 1 сезон / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Про що серіал. Мішель Фурніре був горезвісним серійним убивцею з Франції, відомим як «Чудовисько Арденн». З 1987 по 2003 рік він викрав і вбив понад десять дівчат і жінок. У 2021 році помер у вʼязниці, і до останнього з’являлися нові підозри у його причетності до таємничих зникнень у Франції та Бельгії. Загадковою сторінкою цієї історії залишилася і його дружина Монік Олівʼє, яку суд засудив довічно за те, що вона допомагала Фурніре у викраденнях та вбивствах. Але її роль у цих подіях досі викликає питання.

Що кажуть критики. Це доволі простий документальний серіал, каже оглядач на Decider, але не так багато серіалів розказують про дружин серійних убивць. Творці намалювали моторошний портрет жінки, що з власної волі допомагала своєму чоловікові, і ця тема захоплює сама по собі.

