Путін лякає світ ядерною зброєю, і в потрібний момент вона (найімовірніше) спрацює, але є нюанс. Переказуємо матеріал Wired

Великі держави постійно випробовують свою ядерну зброю. У XX столітті відбулося понад 2 000 таких випробувань, більшість із них провели США та Радянський Союз. Відомо, що США випробовували ядерну зброю раз — у 1962 році вони запустили ракету з ядерною боєголовкою з підводного човна. Радянський Союз провів аналогічні випробування роком раніше, а Китай — у 1966-му. Міжконтинентальну балістичну ракету з ядерною боєголовкою не випробовували ніколи. Одна з причин — вона може вибухнути на стартовому майданчику і знищити все навколо.

Що таке Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь? Договір New START — остання стратегічна угода росії та США. Її уклали 2010 року, а 2011-го вона набула чинності. За домовленістю, стратегічні наступальні озброєння мали скоротити: кількість боєголовок — до 1 550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, а також розміщених на літаках та підводних човнах — до 700 одиниць. Дія New START мала закінчитися 5 лютого 2026 року. Станом на січень 2021 року арсенал США налічував 5 550 боєголовок, росії — 6 255.

У росії є близько 4 500 ядерних боєголовок. Десь 2 000 з них тактичні — вони невеликі, і їх можна використовувати на полі бою. Наскільки відомо, поки рф не зʼєднує ці боєголовки з ракетами. Якщо вона це зробить, результат може бути неочікуваний. Минулої весни США заявляли, що 20—60 відсотків ракет, які росія направляє в бік України, не запускаються чи не досягають цілей. Останнє, щоправда, у випадку з ядерною зброєю не так важливо: навіть якщо така ракета не потрапить у ціль, наслідки будуть дуже серйозні.

Отже росія має досить ракет, щоб доставити ядерну зброю туди, куди схоче. Та сучасна ядерна зброя — це складні механізми. До арсеналів досі входять боєголовки, які розробили багато десятиліть тому. Їхні частини з часом псуються, тому їхню справність потрібно весь час моніторити. Деякі деталі, які потребують заміни, з часом можуть можуть зняти з виробництва. На початку 2000-х американським військовим довелося знову вчитися виробляти для ядерних боєголовок матеріал під кодовою назвою FOGBANK.

Існує й чимало інших проблем. Наприклад, у американській ядерній боєголовці W47 був дротик, який треба було висмикнути, щоб зарядити зброю. З часом він ставав крихким і ламався або застрягав. Випромінювання теж робить метали всередині боєголовок ламкими. Компоненти, що містять тритій, треба замінювати. Цей ізотоп водню швидко виснажується, а деталі з ним дуже дорогі.