Російські шпигуни прикидаються бразильцями і вивчають Арктику, щоб збирати в Європі секретні дані та передавати в Кремль. Але це не працює, їх усе одно ловлять — за матеріалами The Washington Post

Двадцять першого січня в аеропорту Мюнхену заарештували Артура Еллера. Його звинуватили в державній зраді: він допомагав росії завербувати «крота» у верхівці німецької розвідки та керувати ним. У літаку з Маямі разом із Еллером летів агент ФБР. Він мав стежити за підозрюваним і переконатися, що німецька влада взяла його під варту. Арешт Еллера — частина великої операції проти шпигунської мережі росіян. Протягом останнього року, з початку повномасштабного вторгнення, західні уряди збільшували поставки зброї в Україну та посилювали економічні санкції проти Москви. Одночасно з цим спецслужби США та Європи вели цю кампанію, що стала найбільшою з часів Холодної війни. До того людей, що, імовірно, були російськими агентами, затримували в Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії. Все це сталося після того, як з російських посольств по всій Європі за рік видворили понад 400 підозрюваних у шпигунстві.

Кампанія заскочила росію зненацька. Країна більше не могла так ефективно влаштовувати операції впливу в Європі, як і контактувати з інформаторами та отримувати дані — зокрема й про те, до якої межі Захід готовий озброювати Україну. Росія намагалася врятувати становище: посилила кібершпигунство, шукала нових агентів серед біженців, навіть намагалася відправляти шпигунів, яких висилали з однієї європейської столиці, до іншої. Та жодна з відомих спроб успіху не мала. Двадцять першого листопада 2022 року, за місяць до арешту Артура Еллера, німецька влада взяла під варту 52-річного Карстена Лінке. Він керував у BND підрозділом, що відповідав за внутрішню безпеку, тож мав доступ до особових справ співробітників. До того Лінке багато років працював у Баварії в установі, що займалася технічною стороною операцій зі збору даних у глобальних інформаційних мережах. Разом із дружньою західною спецслужбою, яку BND відмовилася називати, німецькі розвідники зʼясували, що Кремль отримав їхні секретні документи. Так почалося полювання на «кротів», у центрі якого швидко опинився Лінке. Слідчі перевірили і його звʼязки з Еллером, що жив у тому самому регіоні Баварії, де Лінке працював більшу частину своєї карʼєри. Еллер часто подорожував по роботі: тільки за минулий рік він їздив у відрядження 110 разів, значна їх частина була до Москви. Його швидко почали вважати можливим співучасником змови. У грудні 2022-го Еллер приїхав у справах до Німеччини з Флориди, де гостював разом із донькою та дружиною. Коли Лінке заарештували, Еллерові подзвонили з ФСБ, попередили про небезпеку і кликали до Москви. Та він полетів назад до Флориди святкувати Різдво. Там за ним почали стежити агенти ФБР, які знали про роботу своїх німецьких колег. У січні, коли Еллер збирався сідати на літак до Мюнхену, агенти ФБР перехопили його. Він погодився поговорити, зізнався, що повʼязаний з BND і що перевіз до Москви їхні секретні документи й повернувся з конвертами, де, на його думку, були великі суми для Лінке. Еллер також повідомив, що спілкувався з офіцерами ФСБ. Доказів його серйозних злочинів у Америці не побачили і вирішили повернути до Німеччини, де звинувачення були потужніші. Тож 21 січня в Мюнхені на Еллера вже чекали.