Рік тому іноземні видання і таблоїди зі статтями про екстрасенсів попереджали про повномасштабний напад росії ― ми не вірили. А дарма! Ось 20 обкладинок того часу

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже майже рік. Першими про можливу велику війну почали писати американські видання ще наприкінці жовтня ― на початку листопада 2021 року. В Україні це не сприймали серйозно. Але протягом грудня 2021 року інформація про підготовку нападу зʼявлялася дедалі частіше. Деякі ЗМІ публікували карти можливих атак, сценарії та навіть називали чисельність військ рф на кордонах. Про вторгнення написав німецький таблоїд Bild. А пізніше два британські таблоїди ― The Sun і The Mirror. Ці видання зазвичай публікують плітки про зірок, сенсації та новини шоу-бізнесу. Однак тоді вони навіть називали дату можливого вторгнення ― 16 лютого 2022 року. Знову в Україні мало хто сприйняв це як достовірну інформацію. Виявилося, що дані розвідки і статті деяких видань були правдиві, хоч і не повністю. «Бабель» згадує, що закордонні видання Independent, The Sun, Bild, The Мirror, Financial Times та інші писали за два тижні до війни.