В Америці (знову?) літають НЛО! Скучили за ними? І ми. А поки чекаємо контактів із братами по розуму, зібрали 10 фільмів і серіал про надприродне. Про Скаллі та Малдера нічичирк

Close Encounters of the Third Kind / 1977 / США / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Річард Дрейфус, Франсуа Трюффо, Мелінда Ділон, Тері Ґарр / тривалість — 2 години 18 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.