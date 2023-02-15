В Америці (знову?) літають НЛО! Скучили за ними? І ми. А поки чекаємо контактів із братами по розуму, зібрали 10 фільмів і серіал про надприродне. Про Скаллі та Малдера нічичирк

«Близькі контакти третього виду»

Пʼятий фільм Стівена Спілберга як режисера. У 1964 році він уже пробував знімати фільм про контакти з інопланетянами — Firelight коштував $500, був у прокаті один вечір у кінотеатрі в аризонському Фініксі та заробив $501, тобто мав долар прибутку. Наразі можна подивитися лише кілька хвилин Firelight, повної версії фільму немає. Але ідеї, які 17-річний Спілберг заклав у свій перший аматорський фільм, він розвинув у «Близьких контактах третього виду». У пустелі Сонора на території Каліфорнії та Аризони починають відбуватися дивні речі. Хлопчик Баррі Гілер бачить, як у його кімнаті серед ночі рухаються предмети. Електрик Рой Нірі помічає дивний обʼєкт у небі. А вчені Клод Лакомб і Девід Лафлін виявляють літаки, які зникли ще під час Другої світової, і вирішують дослідити цей та інші дивні випадки.

Стрічка отримала «Оскар» за найкращу операторську роботу та спеціальну нагороду Кіноакадемії за монтаж звукових ефектів. А ще — премію BAFTA за роботу художника-постановника, дві премії «Сатурн» за режисуру та музику, а також італійську премію «Давид ді Донателло» як найкращий іноземний фільм.

Close Encounters of the Third Kind / 1977 / США / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Річард Дрейфус, Франсуа Трюффо, Мелінда Ділон, Тері Ґарр / тривалість — 2 години 18 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

«Вторгнення викрадачів тіл»

Екранізація роману «Викрадачі тіл» 1955 року американського письменника Джека Фінні. Загалом кіно за цим романом знімали чотири рази. Фільм 1956 року зараз виглядає дуже архаїчно, а стрічки 1993 та 2007 років не мали успіху. А от екранізація Філіпа Кауфмана стала класикою фільмів про вторгнення прибульців. У Сан-Франциско починають рости дивні квіти, яких ніхто раніше не бачив. Потім Елізабет, помічниця інспектора департаменту охорони здоров’я Меттью Беннелла, жаліється босу, що її чоловік якось дивно поводиться. Беннелл думає, що той просто захворів, але виявляє, що таких дивних людей у місті вже чимало і вони починають контактувати між собою, навіть якщо не були знайомі.

Стрічка отримала дві премії «Сатурн» — за найкращі режисуру та звук.

Invasion of the Body Snatchers / 1978 / США / режисер — Філіп Кауфман / у головних ролях — Дональд Сазерленд, Брук Адамс, Джефф Голдблюм, Вероніка Картрайт, Леонард Німой / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

«Людина з зірки»

Інопланетяни отримують радіосигнал із Землі та відправляють туди космічний корабель, але військові літаки збивають його. Одному прибульцю вдається вижити, і він вирішує замаскуватися під землянина. Він натрапляє на дім, де живе вдова Дженні Гайден, яка тяжко переживає смерть свого чоловіка Скотта. За допомогою пасма волосся Скотта прибулець копіює його на генетичному рівні та приходить до Дженні. Він не планує нічого поганого і навіть знаходить із нею спільну мову, проте раптове повернення померлого чоловіка викликає запитання у поліції.

Джефф Бріджес, який грав Скотта-прибульця, за цей фільм уперше у своїй карʼєрі номінувався на «Золотий глобус» і втретє на «Оскар», а також уперше виграв премію «Сатурн».

Starman / 1984 / США / режисер — Джон Карпентер / у головних ролях — Джефф Бріджес, Карен Аллен, Чарльз Мартін Сміт / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«Вони живуть»

Адаптація оповідання «О восьмій ранку» 1963 року американського фантаста Рея Нельсона. Джон Нада — безробітний з Колорадо, що прибуває до Лос-Анджелесу і влаштовується чорноробом. Одного дня він зустрічає на вулиці проповідника, який каже, що владу на Землі захопили прибульці, які маскуються під звичайних людей. Після цього Джон стає свідком погрому в церкві, де служить цей проповідник, і забирає звідти коробку сонячних окулярів. Він надягає окуляри та розуміє, що бачить прибульців, замаскованих під людей, і багато іншого, чого не помічають звичайні люди.

Стрічка отримала дві номінації на премію «Сатурн» — як найкращий науково-популярний фільм і за найкращу музику.

They Live / 1988 / США / режисер — Джон Карпентер / у головних ролях — Родді Пайпер, Мег Фостер, Кіт Девід / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«День Незалежності»

Другого липня 1996 року до Землі наближається велетенський космічний корабель. Певний час він просто висить у небі, але потім випускає маленькі кораблі, що починають руйнувати міста в різних країнах без жодного контакту чи пояснення. Ядерні атаки по головному кораблю прибульців результатів не дають. Лише пілоту ВПС США Стівену Гіллеру вдається збити один ворожий винищувач. Разом з ученим Девідом Левінсоном вони розробляють план, як можна знищити головний корабель.

Стрічка отримала премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти, а також три премії «Сатурн» — за найкращу режисуру, як найкращий науково-популярний фільм і за спецефекти.

Independence Day / 1996 / США / режисер — Роланд Еммеріх / у головних ролях — Джеф Голдблюм, Вілл Сміт, Роберт Лоджа, Джадд Гірш, Білл Пуллман / тривалість — 2 години 25 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«Контакт»

Еллі Ерровей працює в обсерваторії Аресібо в Пуерто-Рико — прослуховує різні сигнали з космосу в пошуках позаземного життя. Але програма досліджень втрачає державне фінансування, й Еллі починає працювати на ексцентричного мільйонера Геддена, який дає гроші на її дослідження. Після років роботи Еллі раптово ловить сигнал від зірки Вега — послідовність чисел. Виявляється, що в них зашифрований виступ Адольфа Гітлера на Олімпійських іграх 1936 року. Уряд США намагається втрутитися в ситуацію, побоюючись, що це може мати стосунок до неофашистів. Та Еллі певна, що інопланетяни не розуміють суті сигналу, просто це єдина інформація із Землі, яка до них дійшла.

Стрічка отримала премію «Г’юґо» за найкращу драматичну постановку, дві премії «Сатурн» — Джоді Фостер як найкращій актрисі та Джені Мелоун як найкращій молодій актрисі, і багато інших міжнародних номінацій та нагород.

Contact / 1997 / США / режисер — Роберт Земекіс / у головних ролях — Джоді Фостер, Меттью Мак-Конагей, Джеймс Вудс, Том Скеррітт, Джені Мелоун / тривалість — 2 години 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

«Четвертий вид»

На Алясці починаються викрадення людей, які зникають раптово і часто просто з власних домівок. Розслідування ФБР нічого не дає. Тим часом психіатр Ебігейл Тайлер дедалі частіше помічає у своїх пацієнтів дивні симптоми — уривки кошмарних спогадів, які, на перший погляд, виглядають як галюцинації. Тайлер починає записувати бесіди з пацієнтами на відео.

«Четвертий вид» — псевдодокументальний фільм, який включає як відкрито художню постановку, так і нібито документальні записи, що їх насправді теж зіграли актори. Наприклад, глядачу повідомляють, що доктора Ебігейл Тайлер втілює актриса Мілла Йовович, а потім показують «документальні» кадри з нібито справжньою Тайлер, яку насправді грає актриса Шарлотта Мілчард. У кінці фільму текстом повідомляють, що було зі «справжніми» персонажами фільму потім. Цей художній прийом розкритикували у пресі, адже багато глядачів могли подумати, що стрічку справді зняли за реальними подіями.

The Fourth Kind / 2009 / США / режисер — Олатунде Осунсанмі / у головних ролях — Мілла Йовович, Еліас Котеас, Хакім Каї-Казім, Вілл Петтон / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 18% від критиків, 41% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

«Супер 8»

1979 рік, потяг перевозить секретний контейнер із маркуванням Військово-повітряних сил США. Але потрапляє в катастрофу, і з контейнера щось виривається. Підліток Джо Лемба, мама якого загинула в тій катастрофі, разом із друзями збирається знімати аматорський фільм. На головну роль він запрошує дівчину Еліс, яка йому подобається. Під час зйомок друзі стають свідками ще однієї залізничної катастрофи, а на місці подій миттєво зʼявляються військові та поліцейські, які забирають камеру Джо.

Фільм отримав три премії «Сатурн» — за найкращу режисуру, музику і роль Джоела Кортні, а також багато інших номінацій та нагород.

Super 8 / 2011 / США / режисер — Дж. Дж. Абрамс / у головних ролях — Джоел Кортні, Ель Феннінг, Кайл Чендлер, Аманда Мічалка / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«НЛО»

Над аеропортом Цинциннаті, штат Огайо, помітили невідомий обʼєкт. Талановитий студент-математик Дерек розуміє, що пояснення представників влади — брехня. Він оцінює розміри обʼєкта та кут, під яким його могли бачити диспетчери, отримує записи переговорів із пілотами та виявляє на них зашифроване послання. Дереку допомагає професор Гендрікс, яка розуміє, що той не помилився у своїх обчисленнях. Паралельно своє розслідування веде агент ФБР Франклін Алс.

Стрічку хвалили за науковість і доволі точну передачу різних гіпотез про те, як саме могли б рухатися космічні кораблі прибульців.

UFO / 2018 / США / режисер — Раян Еслінджер / у головних ролях — Алекс Шарп, Джилліан Андерсон, Бенжамін Бітті, Елла Пернелл / тривалість — 1 година 28 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 6,2.

«Ноу»

Родина Грейвудів тримає ранчо та вирощує коней, яких навчають спеціально для зйомок у фільмах, серіалах і рекламі. Голова сімʼї Отіс Грейвуд — старший пишається тим, що вони єдині чорні у США, які мають такий бізнес. Раптово Отіс помирає, бо з неба падає монета та влучає йому просто в око. Ранчо успадковують його діти О’Джей та Емеральд. Пів року все йде непогано, але раптово коні починають поводитися неадекватно, і Грейвуди втрачають усі контракти. Коні поступово починають зникати посеред ночі. Водночас Грейвуди помічають в небі дивну «хмару», що поводиться чи як космічний корабель, чи як жива істота.

Стрічка отримала премію «Сатурн» як найкращий науково-популярний фільм, нагороди від асоціацій критиків Сент-Луїса і Торонто й багато інших номінацій та нагород.

Nope / 2022 / США / режисер — Джордан Піл / у головних ролях — Деніел Калуя, Кеке Палмер, Стівен Йон, Барбі Феррейра / тривалість — 2 години 10 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Бонус: серіал «Проєкт «Синя книга»

1950-і, американські військові пілоти стикаються з дивними явищами в небі — вогнями та електромагнітним випромінюванням, що шкодить їхнім літакам. Командування ВПС США вирішує створити спеціальний проєкт «Синя книга», щоб їх досліджувати, і пропонує співпрацю астрофізику Джозефу Аллену Гайнеку. З боку армії його «опікатиме» капітан Майкл Квінн — він має слідкувати, щоб Гайнек не займався самодіяльністю. Разом Квінн і Гайнек починають розбиратися в різних випадках появи НЛО. Поступово вони розуміють, що хтось слідкує за ними та іноді залишає підказки. Серіал частково заснований на реальних подіях і книзі самого доктора Гайнека The Hynek UFO report 1977 року, хоча більшість подій, звісно, вигадали сценаристи.

Другий сезон виявився не таким вдалим, як перший, і серіал закрили. Але перший все-таки вартий перегляду. Фанати серіалу вимагали продовження через петицію до каналу History. А шоуранери Девід О’Лірі та Шон Яблонський обіцяли продовження у вигляді графічного роману чи в якомусь іншому форматі, проте поки що нічого не випустили.

Project Blue Book / 2019—2020 / США / шоуранери — Девід О’Лірі та Шон Яблонський / у головних ролях — Ейдан Ґіллен, Ніл Макдонаф, Роберт Джон Берк / тривалість — 20 епізодів (2 сезони) / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

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