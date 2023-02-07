Чилі охопили сотні пожеж — палають ліси, гинуть люди та врожай. Ми відібрали 10 фото, які лякають і одночасно заворожують

Понад тиждень у Чилі через аномальну спеку палають ліси. Ще 30 січня влада попередила про загрозу лісових пожеж на півдні країни в регіоні Ньюбле. Наступного дня ліси почали займатися і вогонь вже охопив приблизно 270 тисяч гектарів. У масштабах Чилі це небагато — менше відсотка території країни, але якщо порівнювати з Україною, то у вогні зараз три Києва. В пожежах уже загинули 24 людини і майже тисяча поранені. На півдні країни, де вирощують виноград і фрукти на експорт, влада оголосила надзвичайний стан. Допомогти чилійським рятувальникам приїхали пожежники з Аргентини та Мексики.