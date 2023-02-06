У Чилі вирують одні з найбільших лісових пожеж за останні роки — понад 20 загиблих і тисяча постраждалих

У Чилі почались бурхливі лісові пожежі — одні з найстрашніших стихійних лих у країні за останні роки. За останні дві доби загинули щонайменше 24 людини, ще майже тисяча отримала поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежі охопили близько 270 тисяч гектарів. Президент Габріель Боріч вже оголосив про надзвичайну ситуацію для переважно сільських південних регіонів Біобіо, Нубле та Арауканія.