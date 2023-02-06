Туреччина і Сирія постраждали від серії потужних землетрусів. Тисячі жертв, зруйновані міста та історичні памʼятки — фоторепортаж

Вранці 6 лютого в Туреччині, неподалік кордону із Сирією стався землетрус магнітудою 7,8 — найпотужніший з 1939 року. Катастрофа сталася в провінції Газіантеп. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 кілометра. У Туреччині оголосили надзвичайний стан. Після цього в країні стався ще один землетрус магнітудою 7,7, згодом повідомили і про третій. Сейсмологи зафіксували понад 100 потужних афтершоків. Землетрус забрав життя 1 498 людей у Туреччині, майже 8 тисяч поранені. У Сирії загинули щонайменше 810 людей. Кількість жертв зростає. У турецькій провінції Газіантеп землетрус зруйнував історичну фортецю, а в сирійському Алеппо — цитадель. Обидві памʼятки були в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поштовхи відчули також на Кіпрі, у Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії. Показуємо, як тривають рятувальні операції.