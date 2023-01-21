Що подивитися у вихідні. Фантастичний фільм «ЧОН_І» від режисера «Потяга до Пусану», ностальгічний серіал «Шоу 90-х» та продовження епічної фентезійної саги «Легенда про Vox Machina»

Науково-фантастичний фільм «ЧОН_І»

Про що фільм. XXII століття, через кліматичні зміни Земля стала майже непридатною для життя. Більшість людей перемістилася в космос, де оселилася у великих станціях-притулках. Але з часом чвари призвели до війни між двома фракціями, яка триває вже багато років. На планеті теж залишається трохи людей, вони працюють у промислових комплексах, які виготовляють зброю для цієї війни. Тим часом група вчених намагається створити ідеального солдата на основі штучного інтелекту, що має покласти край війні. За основу для ШІ вони беруть свідомість Чон І, героїні війни, яка вже 35 років перебуває в комі після важких поранень. Командою вчених керує її донька Со Хен, що має власний інтерес — спробувати повернути матір до життя. Со Хен — остання роль корейської актриси Кан Су Йон, яка померла від інсульту в травні 2022 року.

JUNG_E / Netflix / режисер — Йон Сан Хо / у головних ролях — Кан Су Йон, Кім Хьон Джу, Рю Кьон Су / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Verge пише, що елементи сюжету досить вторинні, це все вже було в інших фільмах, але драматизм і трагізм історії, яку розповідає фільм, вражає. New Musical Express відмічає чудову гру дуету Кан Су Йон і Кім Хьон Джу, які грають матір та доньку.

Шпигунський бойовик «Місія «Маджну»

Про що фільм. 1970-ті. Після успішних ядерних випробувань в Індії Пакистан теж вирішує активізувати свою таємну ядерну програму. Агент RAW Амандіп Сінгх, що живе під прикриттям у Пакистані, отримує завдання добути для індійської розвідки інформацію про цю програму. Паралельно Амандіп намагається убезпечити свою дівчину Насрін, яка повністю втратила зір.

Mission Majnu / Netflix / режисер — Шантану Багчі / у головних ролях — Сідхарт Малхотра, Рашміка Манданна, Парміт Сеті / тривалість — 2 години 9 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 9,4.

Що кажуть критики. India Today пише, що шпигунська частина сюжету чудова, а от коли стрічка починає від неї відхилятися, стає трохи нудно. Hindustan Times каже, що сценаристи наділили головного героя майже супергеройськими здібностями, що інколи виглядає дивно для нефантастичного фільму.

Комедійний серіал «Шоу 90-х»

Про що серіал. Спін-офф серіалу «Шоу 70-х», який виходив на каналі FOX з 1998 по 2006 рік, і колись зробив популярними Мілу Куніс та Ештона Кутчера. Лея Форман, донька головних героїв основного серіалу, приїжджає до бабусі та дідуся у вигадане місто Пойнт-Плейс у штаті Вісконсин. Там вона знайомиться із місцевими підлітками. Кертвуд Сміт та Дебра Джо Рапп повернулися до ролей Реда та Кітті Форманів. Куніс та Кутчер також зʼявилися в серіалі в гостьових ролях.

That '90s Show / Netflix / шоуранери — Бонні Тернер, Террі Тернер, Ґреґґ Меттлер, Ліндсей Тернер / у головних ролях — Дебра Джо Рапп, Кертвуд Сміт, Келлі Гоуп Гаверда / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що всім, хто ностальгує за серіалами 1990-х, шоу сподобається, та чи привабить воно молодь 2020-х — це поки що загадка. CNN каже, що в серіалі замало культурних відсилань до 1990-х, дивно, чому сценаристи так рідко використовують цю можливість.

Детективний серіал «Сказати правду» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація роману «Ти спиш?» 2017 року американської письменниці Кетлін Барбер. Поппі — журналістка, що веде власний подкаст у жанрі true crime. Вісімнадцять років тому вона допомогла зібрати докази проти Воррена Кейва, якого засудили за вбивство. Але тепер у справі зʼявляються нові обставини, які ставлять під сумнів вину Кейва. У першому сезоні Поппі мала зʼясувати, чи справді вона помилилась і відправила за ґрати невинну людину. У третьому сезоні на неї чекає нова справа, яка стосується загадкового зникнення темношкірих дівчат в Окленді, штат Каліфорнія.

Truth Be Told / Apple TV+ / шоуранер — Нішель Д. Трамбл Спеллман / у головних ролях — Октавія Спенсер, Ґабріель Юніон, Майкл Біч / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. CBR вважає, що так само, як другий сезон був кращим за перший, у третьому сягає нового рівня гра Октавії Спенсер та серіал загалом.

Анімаційний серіал «Легенда про Vox Machina» — другий сезон

Про що серіал. Серіал виріс із кампанії фентезійної настільної гри Dungeons & Dragons, для якої Метью Мерсер створив власний сеттинг — Екзандрію. Мерсер та його колеги вирішили зробити мультфільм на основі свого всесвіту і в 2019 році завдяки краудфандинговій кампанії на Kickstarter зібрали $11,3 млн. Того ж року Amazon купила права на проєкт. Серіал розповідає про пригоди групи авантюристів, відомої як Vox Machina, на континенті ТалʼДорей, у містах Імон та Вайтстоун.

The Legend of Vox Machina / Amazon Prime / шоуранер — Метью Мерсер / у головних ролях (озвучка) — Метью Мерсер, Ешлі Джонсон, Тревіс Віллінгем, Лора Бейлі / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. IGN пише, що в другому сезоні сюжет нарешті перейшов від прологу до справжньої фентезійної епопеї. Polygon відмічає, що цей серіал в черговий раз доводить — фентезі взагалі як жанр набагато краще виглядає в анімації, ніж в ігровому кіно.

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