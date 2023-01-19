В березні минулого року в Києві вбили учасника переговорів з Росією Дениса Кірєєва. Його називали зрадником, героєм, а з’ясувалось, що він врятував столицю від окупації — переказ з The Wall Street Journal

Пʼятого березня у центрі Києва знайшли вбитого Дениса Кірєєва. Він був консультантом на перших переговорах Росії та України у Білорусі після повномасштабного вторгнення. Кірєєву було 45 років, у пресі його називали «зрадником». Служба безпеки України звинувачувала Кірєєва у держзраді. А радник офісу президента сказав, що «Кірєєва вбили при спробі забрати зброю у співробітника СБУ».

За кілька днів Кірєєва поховали як героя. За словами генерала Кирила Буданова, голови військової розвідки України, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла Україні захистити столицю у лютому минулого року. «Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий», — казав Буданов. Як розповідає Буданов, Кірєєв налагодив звʼязки з європейськими розвідувальними службами, а також із російськими військовими та чиновниками. У Кірєєва були інтереси в обох країнах, і він опинився між двома вогнями. Як так вийшло?

У 2006 році Кірєєв перейшов на роботу до Андрія та Сергія Клюєвих, які були близькі до президента Віктора Януковича. За роки роботи на Клюєвих Кірєєв налагодив звʼязки з росією. Він їздив у Крим на день чорноморського флоту та знав багатьох російських генералів.

2021 року на Кірєєва звернув увагу Буданов — тоді його тільки призначили на посаду голови розвідки. Як пише видання, Буданов апелював до патріотизму Кірєєва і попросив «використати всі свої звʼязки в росії і стати подвійним агентом».

Справа в тому, що Кірєєв довго працював банкіром. І, як каже Буданов, «У нього було необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Він спілкувався з усіма, в тому числі і з дуже впливовими людьми».

Восени 2021 року розвідка США почала попереджати про можливий напад росії на Україну, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення і сказав про це Буданову. Розвідка Британії повідомляла, що один із братів Клюєвих мав увійти до маріонеткового уряду росії, організованого після вторгнення. Ось звідки Кірєєв міг знати про плани Кремля.

Кірєєв планував виїхати з України 18 лютого — кататися на лижах, але передумав. 23 лютого, у другій половині дня, Кірєєв сказав Буданову, що путін готує вторгнення. За словами Буданова, Кірєєв знав, де атакуватимуть.

О 8 годині ранку 24 лютого російські вертольоти висадили десант в аеропорту Антонов за кілька кілометрів на північ від Києва. Кремль планував використовувати аеропорт для перекидання військ та техніки, щоб штурмувати столицю.

Буданов каже, що підказка Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська, відбити атаку росіян та знищити аеропорт.

Через тиждень після вторгнення Буданов попросив Кірєєва взяти участь у переговорах. Голові розвідки здавалося, що звʼязки агента допоможуть. Кірєєв зʼїздив на переговори у Гомель. Перед другим раундом Кірєєву зателефонували з офісу Олександра Поклада, начальника контррозвідки СБУ.

Кірєєв поїхав на київський вокзал зі своєю особистою охороною. Він сказав охоронцям, що його можуть заарештувати і наказав не втручатися. Біля Софійського собору машину Кірєєва оточили кілька мікроавтобусів із агентами СБУ, які наказали охоронцям здати зброю. Кірєєва відвели до мікроавтобуса.

Приблизно через 90 хвилин Кірєєва знайшли вбитим у центрі Києва.