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Війна. Окупанти зірвали своє ж «різдвяне перемирʼя», а Соледар і Бахмут залишаються під контролем ЗСУ, попри заяви росіян. День 319: онлайн

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:
Війна. Окупанти зірвали своє ж «різдвяне перемирʼя», а Соледар і Бахмут залишаються під контролем ЗСУ, попри заяви росіян. День 319: онлайн

Українська артилерія веде вогонь у районі селища Піски, Донецька область, 6 січня 2023 року.

Getty Images / «Бабель»

Почалася триста дев’ятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 7 січня — читайте тут.