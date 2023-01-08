Тексти Війна. Окупанти зірвали своє ж «різдвяне перемирʼя», а Соледар і Бахмут залишаються під контролем ЗСУ, попри заяви росіян. День 319: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 8 січня 2023 Українська артилерія веде вогонь у районі селища Піски, Донецька область, 6 січня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Почалася триста дев’ятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 7 січня — читайте тут.