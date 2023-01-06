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Війна. США та Німеччина передадуть Україні західні бойові машини піхоти та ще одну батарею Patriot, а росія оголосила про «припинення вогню» на Різдво. День 317: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. США та Німеччина передадуть Україні західні бойові машини піхоти та ще одну батарею Patriot, а росія оголосила про «припинення вогню» на Різдво. День 317: онлайн

Чоловік іде повз пошкоджену росіянами багатоповерхівку в місті Лиман Донецької області, 4 січня 2023 року.

Getty Images

Почалася триста сімнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 5 січня — читайте тут.