Тексти Війна. США та Німеччина передадуть Україні західні бойові машини піхоти та ще одну батарею Patriot, а росія оголосила про «припинення вогню» на Різдво. День 317: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 6 січня 2023 Чоловік іде повз пошкоджену росіянами багатоповерхівку в місті Лиман Донецької області, 4 січня 2023 року. Getty Images Почалася триста сімнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 5 січня — читайте тут.