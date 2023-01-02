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Війна. Сили ППО вночі збили 45 дронів-камікадзе, росіяни обстріляли Херсон, ЗСУ ліквідували ще 760 окупантів. День 313: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Сили ППО вночі збили 45 дронів-камікадзе, росіяни обстріляли Херсон, ЗСУ ліквідували ще 760 окупантів. День 313: онлайн

Уламки на ліжках в обласній дитячій лікарні у Херсоні після російського ракетного обстрілу, 1 січня 2023 року.

Getty Images / «Бабель»

Почалася триста тринадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 1 січня — читайте тут.