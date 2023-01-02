Тексти Війна. Сили ППО вночі збили 45 дронів-камікадзе, росіяни обстріляли Херсон, ЗСУ ліквідували ще 760 окупантів. День 313: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:01, 2 січня 2023 Уламки на ліжках в обласній дитячій лікарні у Херсоні після російського ракетного обстрілу, 1 січня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Почалася триста тринадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 1 січня — читайте тут.