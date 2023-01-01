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Війна. У переддень Нового року росіяни вдарили ракетами по Україні, з полону вдалося визволити 140 захисників, окупанти закрили на виїзд Генічеськ. День 312: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. У переддень Нового року росіяни вдарили ракетами по Україні, з полону вдалося визволити 140 захисників, окупанти закрили на виїзд Генічеськ. День 312: онлайн

Українські військові біля новорічної ялинки у госпіталі на передовій у Донецькій області, 30 грудня 2022 року.

Anadolu Agency

Почалася триста дванадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 31 грудня — читайте тут.