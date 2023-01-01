Тексти Війна. У переддень Нового року росіяни вдарили ракетами по Україні, з полону вдалося визволити 140 захисників, окупанти закрили на виїзд Генічеськ. День 312: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 1 січня 2023 Українські військові біля новорічної ялинки у госпіталі на передовій у Донецькій області, 30 грудня 2022 року. Anadolu Agency Почалася триста дванадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 31 грудня — читайте тут.