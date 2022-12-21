Що сім хвилин від передозування фентанілом у США гине людина. Це більше, ніж у ДТП чи від самогубств. The Washington Post пʼять років займалось цією темою — переказ грандіозного розслідування

1. Увечері 20 лютого 2022 року окружний прокурор штату Колорадо Браян Мейсон зайшов до квартири 307 у передмісті Денверу і побачив пʼять тіл. Три жінки та двоє чоловіків незграбно лежали на підлозі та дивані. Їхні обличчя були у крові, а руки та ноги неприродно викривлені. Пози вказували на раптову смерть. Пʼятеро людей померли одночасно, ніхто не встиг набрати номер швидкої. Окружний прокурор Браян Мейсон. Getty Images / «Бабель» Загиблих знайшла Селін Фішер. Її брат Сем Маркес не брав слухавку, вона розхвилювалася і приїхала до нього. Коли відкрила двері, спершу побачила на підлозі брата, а потім інших. Вона намагалася розбудити людей, але вони вже кілька годин були мертві. Селін пройшлася квартирою і побачила, що в іншій кімнаті на підлозі лежить дівчина. Жива, але дезорієнтована. Пізніше вона розповість прокурору Мейсону, що напередодні компанія друзів зібралася на вечерю. Хтось із них приніс кокаїн. Його вживали всі присутні. Криміналісти знайшли на столі смужки білого порошку. Їх перевірили на вміст наркотиків і виявили синтетичний опіоїд фентаніл. Його було так багато, що прилад для розпізнавання наркотичних речовин спочатку не побачив у білому порошку кокаїну. Слідство встановило, що люди вдихнули наркотик — і прийняли фентаніл найбільш небезпечним способом. Він швидко проник у кров і знизив кровʼяний тиск. Люди знепритомніли, їхнє дихання уповільнилося, легені наповнилися рідиною, і вони задихнулися. Загиблим було від 20 до 32 років. Епідемія смертей від фентанілу вирує у США понад пʼять років. Та загибель пʼятьох у квартирі 307 стала першим випадком, коли так багато людей померли від нього одночасно.

2. Масові отруєння фентанілом почалися у США у 2013 році, зупинити їх не вдається досі. The Washington Post підрахувало: наркотик забирає життя одного американця що сім хвилин. Це більше, ніж автомобільні аварії, убивства із застосуванням вогнепальної зброї та самогубства. А почалося все з того, що наркоторговці почали підмішувати цей опіоїд до інших наркотиків, які є на чорному ринку: кокаїну, героїну, метамфетаміну. Фентаніл впливає на зони мозку, які відповідають за відчуття болю, і на центр задоволення. Цей наркотик у 50 разів сильніший за героїн і у 100 разів — за морфін. Ейфорія від нього потужніша, а доза потрібна менша. Нарковиробники додають фентаніл до інших наркотиків, щоб підсилити їхню дію. Найбільша загроза цього штучного опіоїду в тому, що для смертельного передозування його потрібно дуже мало — 2,2 міліграма. Коли наркоторговці підмішують його до інших наркотиків, то часто перевищують смертельну дозу, і препарати вбивають тих, хто їх вживає. Меморіал «Обличчя фентанілу», що розташований у штаб-квартирі Управління з боротьби з наркотиками США. Фотографії надіслали родини загиблих від передозування цим наркотиком. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Меморіал «Обличчя фентанілу», що розташований у штаб-квартирі Управління з боротьби з наркотиками США. Фотографії надіслали родини загиблих від передозування цим наркотиком. Getty Images / «Бабель» За 20 років Америкою прокотилися три хвилі масових смертей від опіоїдів З кінця 1990-х майже 750 тисяч американців померли від передозування опіоїдами. Збитки від «опіоїдної епідемії» лише у 2020-му обійшлися економіці країни у $1,5 трильйона. За двадцять років американське суспільство пережило три хвилі смертей від опіоїдів. Перша розпочалася у кінці 1990-х і була повʼязана з рецептурними сильнодійними знеболюваними: «Оксиконтином», який називають штучним героїном, і «Вікодином» — штучним аналогом морфіну. Лікарі видавали рецепти на них не лише тим, хто страждав від нестерпного болю при онкологічних захворюваннях чи після операцій, але й при середніх болях після травм та операцій. Два найбільші у США виробники штучних опіоїдів Mallinckrodt Pharmaceuticals і Purdue Pharma витратили мільйони доларів на рекламні кампанії препаратів, тренінги та гранти для лікарів, щоб переконувати, що їхні препарати безпечні, а також мали лобістів у Конгресі. У пацієнтів швидко розвивалася залежність від «Оксиконтину» та «Вікодину». Коли лікарі відмовлялися продовжувати рецепти чи підвищувати дозування, люди йшли по пігулки на чорний ринок. Найчастіше наркозалежні помирали від передозування уві сні, коли приймали велику дозу препарату. У 2006 році Управління з боротьби з наркотиками почало боротися з рецептурними опіоїдами. Виявилося, що на підтримку їх розповсюдження працювала ціла система: препарати без рецептів продавали розгалужені мережі аптек, а лікарі безпідставно виписували рецепти на знеболювальні. У результаті виробники опіоїдів розорилися, американці судяться з ними, вважаючи винними у своїй наркозалежності, адже ті знали, що ці препарати небезпечні. 2 500 цивільних позовів обʼєднали в одну справу, яку розглядають в окружному суді США в Клівленді. Позов подали проти двох десятків фармацевтичних компаній. Так Управлінню з боротьби з наркотиками вдалося приборкати чорний ринок опіоїдних пігулок. Однак уряд США не розпочав масові програми лікування наркозалежних, тому люди, які сиділи на пігулках, найчастіше переходили на героїн. Із 2010 року в Америці розпочалася друга хвиля опіоїдних смертей — від передозування героїном. Легально його виробляють у невеликих обʼємах лише для досліджень і паліативного лікування, щоб зменшити страждання безнадійно хворих. У 2013 році у США розпочалася третя хвиля опіоїдних смертей — від фентанілу. Американці з опіоїдною залежністю мають шанс вижити при передозуванні. Вони знають, що препарат «Налоксон» працює як антидот — відновлює дихання і так усуває ефект опіоїдів. Багато хто з наркозалежних останні роки тримає його при собі на такий випадок. Коли кокаїн чи таблетки для вечірки купують ті, хто не має наркозалежності, вони найчастіше гинуть, адже не знають, що до речовин підмішали фентаніл. Люди помирають від передозування швидко — часто раніше, ніж приїздять парамедики. У 2021 році фентаніл забрав життя 73 тисяч американців зі 107 тисяч тих, хто загинув від передозування — рекордні показники в історії США. Статистика за 2022 рік зʼявиться лише у 2023-му, але передбачається, що цей штучний опіоїд запише на свій рахунок понад 80 тисяч життів. Згідно з аналізом даних про смертність у 2021 році, який The Washington Post провели разом із Центрами з контролю та профілактики захворювань, фентаніл є основною причиною смертей людей віком від 18 до 49 років.

3. Фентаніл у 1959 році створив бельгійський хімік Пол Янсен як засіб від нестерпного болю. Його призначають пацієнтами з онкологічними хворобами чи після хірургічних втручань. Щоб виробити фентаніл — легально чи для чорного ринку, треба небагато грошей та часу. Його синтезують із дешевих і доступних хімічних речовин, які використовують для виробництва мила, сиру, ліків, пестицидів. Для порівняння: щоб створити тисячу пігулок фентанілу, треба кілька днів і невелика нарколабораторія. Щоб виробити таку саму партію героїну, наркокартелям потрібні гектари плантацій, час для росту маку та багато робочої сили. Ейфорію викликає маленька доза фентанілу. Разом із дешевим виробництвом це змінило чорний ринок наркотиків в Америці. Труна, накрита американським прапором, під час щорічного мітингу Lost Voices of Fentanyl із закликом зупинити незаконне розповсюдження фентанілу, 17 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Кілограм чистого фентанілу коштує приблизно $40 тисяч, з нього можна виготовити до мільйона пігулок М-30. Раніше їх робили з «Оксикодону» і продавали на чорному ринку по $30 за штуку. Коли до пігулок почали додавати фентаніл, ціна впала до $5. Наркотик став легкодоступним для більшості американців і спричинив уже третю за останні 20 років хвилю масових смертей від опіоїдів у США. 4. У 2016 році смертність від фентанілу у США вперше перевищила кількість випадків летального передозування героїном і рецептурними препаратами разом. До боротьби з розповсюдженням наркотику залучили правоохоронців, Центри з контролю та профілактики захворювань, Управління з боротьби з наркотиками.

Фентаніл, вилучений з нарколабораторії у місті Тіхуана. Getty Images / «Бабель»

Слідчі намагалися зрозуміти, звідки на чорному ринку зʼявляється так багато фентанілу, хто його постачає дилерам і як купують споживачі. Виявилося, цей синтетичний опіоїд виробляють за межами США, а перші партії прибували з Китаю. Наркоторговці замовляли його у даркнеті й отримували в поштових посилках. У 2017 році американська влада почала боротися з китайським фентанілом. У 2019 році адміністрація президента Трампа наклала санкції на трьох громадян Китаю. Двох із них назвали «великими іноземними торговцями наркотиком», які напряму винні в масових смертях американців. Це зупинило потік наркотичних посилок із Китаю на чорний ринок наркотиків США, та ненадовго. Попит на наркотик був такий великий, що коли його навалу з однієї країни зупинили, її місце зайняла інша. Із 2018 року фентаніл, який завозять до США, виготовляють два найбільші наркокартелі Мексики — Сіналоа та Нового покоління Халіско. Їм не треба копати таємні тунелі чи підкупляти прикордонників, щоб доправити до США наркотики. Фентаніл потрапляє до США через парадні двері — курʼєрами через офіційні пункти перетину кордону в Каліфорнії та Аризоні, які межують з Мексикою. Представники Генеральної прокуратури Мексики спалюють партію фентанілу неподалік від міста Тіхуана. Показове спалювання наркотику відбувається приблизно раз на місяць, після масових рейдів на нарколабораторії. Getty Images / «Бабель» Фентаніл такий концентрований, що річний обіг наркотику у США поміститься в кузови двох пікапів. Пакунки з ним, які наркокурʼєри перевозять із Мексики до США, дуже маленькі. Їх ховають в автомобілях і навіть привʼязують скотчем до тіла. У 2019 році Федеральний суд у Південній Каліфорнії засудив до 14 років позбавлення волі громадянку США Ейпріл Спрінг Келлі. Вона організувала мережі наркокурʼєрів, які 2018 року через легальні пункти пропуску у штаті Арізона пронесли з Мексики до США 450 тисяч пігулок фентанілу. На суді жінка сказала, що залучала до наркотрафіку жінок із пишними формами, бо їх майже не перевіряють на кордоні. Вони кріпили пакети з наркотиком скотчем до стегон і легально проходили контроль. Щодня американсько-мексиканський кордон у Каліфорнії та Аризоні перетинають 200 тисяч автомобілів. За такої кількості прикордонні служби не можуть перевірити кожну машину. Тому вилучають лише 5—10% фентанілу. У кузові — сотні кілограмів фентанілу, який вилучили поблизу мексиканського міста Енсанеда. Правоохоронцям не вдалося когось затримати при облаві на нарколабораторію. Getty Images / «Бабель» Коли наркотичні вантажі потрапляють до Штатів, вони стікаються до схованок наркокартелей у Лос-Анджелесі, Феніксі та інших містах східного узбережжя. Далі фентаніл розходиться країною. У містах, що стають перевалочними пунктами для цього синтетичного опіоїда, від нього помирає найбільше людей. Одне з них — Сан-Дієго. Із 2014 до 2019 року смертність від фентанілу тут зросла на 787%. 5. The Washington Post розслідували причини «фентанілової епідемії» пʼять років і залучили до цього багатьох експертів у сфері боротьбі з наркотиками. На їхню думку, одна з ключових помилок, якої припустилася американська влада, — у перші роки масового розповсюдження фентанілу ніхто не проаналізував, до чого це може призвести. За президентства Барака Обами уряд ліквідував ключові програми контролю за обігом наркотиків, як наслідок — кількість смертей від фентанілу вчасно не відстежили. Дональд Трамп зосередився на тому, щоб побудувати стіну між Мексикою та США. Планувалося, що вона фізично зупинить наркотрафік. Але це не мало сенсу, адже курʼєри проносять фентаніл через пункти перетину кордону. В адміністрації Джо Байдена помилки попередників врахували. Розпочали інформаційну кампанію «Одна пігулка може вбити», яка попереджає про смертельну загрозу фентанілу. Прикордонні пункти перетину обладнують більшою кількістю пристроїв для сканування автомобілів. Також відновлюють перемовини з Мексикою про спільну боротьбу з наркотичними картелями. До 2018 року США та Мексика боролися з виробниками фентанілу разом. Але американці діяли на території Мексики жорстко — дійшло до того, що спецслужби викрадали людей, повʼязаних із цим бізнесом. Безпритульний намагається розбудити людину, яка знепритомніла через те, що прийняла фентаніл. Табір для безхатченків у Сієтлі, США. Getty Images / «Бабель» У 2018 президентом Мексики став Андрес Мануель Лопес Обрадор. Обурений діями США, він заявив, що боротиметься з виробниками фентанілу ресурсами власної країни. Це загострило «фентанілову епідемію» в Америці. Після 2019 року потік наркотиків збільшився, це співпало з початком пандемії коронавірусу. Останніми роками в Мексиці знищують більше нарколабораторій, ніж раніше, але це кардинально не зменшує їхню кількість. У портах не вдається перевіряти всі контейнери на наявність речовин, з яких виробляють фентаніл. А корумповані суди затягують видачу постанов про обшуки нарколабораторій доти, поки їх не перевезуть в інше місце. «Фентанілова епідемія» охопила й Мексику — міста, де сконцентровані наркотичні лабораторії, потопають у насильстві та наркозалежних. Одне з таких — Тіхуана. Воно завжди було перевалочним пунктом контрабанди у США через своє розташування. Під час сухого закону з Тіхуани вивозили алкоголь, потім героїн, тепер везуть фентаніл. Тут, як й у США, щодня вмирають від передозувань. Складські приміщення в Тіхуані завалені діжками з хімічними сполуками для виробництва фентанілу та пресами для виготовлення пігулок.