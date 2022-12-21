Тексти Війна. Зеленський приїхав у Бахмут, окупанти перекидають сили до кордону білорусі з Україною, США передадуть комплекти для «розумних» бомб. День 301: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 21 грудня 2022 Український військовий біля фортепіано в зруйнованому дитячому садку в Авдіївці (Донецька область), 20 грудня 2022 року. Chris McGrath / Getty Images Почалася триста перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 грудня — читайте тут.