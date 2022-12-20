Тексти Війна. Ворог атакував Україну дронами, Велика Британія анонсувала постачання сотень тисяч боєприпасів, Залужний підтримав посилення відповідальності за дезертирство. День 300: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 20 грудня 2022 Наслідки ворожої атаки дронами на Київ, 19 грудня 2022 року. NurPhoto / Contributor Почалася трьохсота доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 19 грудня — читайте тут.