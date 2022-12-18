Тексти Війна. Росіяни обстріляли передмістя Херсону, в Україні відновлюють електропостачання після масованої російської атаки, а Білий дім запросив у Конгресу додаткові $38 мільярдів для України. День 298: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 18 грудня 2022 Наталія сидить у своєму будинку у Краматорську, зруйнованому російськими ударами. Reuters / «Бабель» Почалася двісті девʼяносто восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 17 грудня — читайте тут.