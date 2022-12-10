Тексти Війна. Росіяни пошкодили майже всі українські ГЕС та ТЕС, Кабмін визначив чотири пріоритетні групи на отримання світла, а США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. День 290: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 10 грудня 2022 Пожежники гасять пожежу в багатоповерхівці в Бахмуті, що зайнялася через російські обстріли, 7 грудня 2022 року Getty Почалася двісті девʼяноста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 10 грудня — читайте тут.