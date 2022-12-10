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Війна. Росіяни пошкодили майже всі українські ГЕС та ТЕС, Кабмін визначив чотири пріоритетні групи на отримання світла, а США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. День 290: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Росіяни пошкодили майже всі українські ГЕС та ТЕС, Кабмін визначив чотири пріоритетні групи на отримання світла, а США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. День 290: онлайн

Пожежники гасять пожежу в багатоповерхівці в Бахмуті, що зайнялася через російські обстріли, 7 грудня 2022 року

Getty

Почалася двісті девʼяноста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 10 грудня — читайте тут.