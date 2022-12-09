Тексти Війна. Червоний Хрест відвідав українських військовополонених, росіяни завезли на ЗАЕС кілька реактивних систем «Град», а Словаччина надасть новий пакет допомоги для ЗСУ. День 289: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 9 грудня 2022 Українські військовослужбовці стріляють з гаубиці M777 на передовій у Харківській області. Reuters Почалася двісті вісімдесят девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 8 грудня — читайте тут.