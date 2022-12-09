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Війна. Червоний Хрест відвідав українських військовополонених, росіяни завезли на ЗАЕС кілька реактивних систем «Град», а Словаччина надасть новий пакет допомоги для ЗСУ. День 289: онлайн

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Червоний Хрест відвідав українських військовополонених, росіяни завезли на ЗАЕС кілька реактивних систем «Град», а Словаччина надасть новий пакет допомоги для ЗСУ. День 289: онлайн

Українські військовослужбовці стріляють з гаубиці M777 на передовій у Харківській області.

Reuters

Почалася двісті вісімдесят девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 8 грудня — читайте тут.