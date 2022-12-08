Тексти Війна. Росіяни знову почали використовувати іранські дрони, Німеччина пообіцяла передати Україні нові колісні гаубиці, а ЄС представив девʼятий пакет санкцій проти рф. День 288: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 8 грудня 2022 Залишки російських ракет та снарядів, які армія рф випустила по Харкову за весь час повномасштабного вторгнення, 7 грудня 2022 року Contributor / Getty Images Почалася двісті вісімдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 7 грудня — читайте тут.