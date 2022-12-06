Тексти Війна. Росія завдала нового масового ракетного удару по Україні, але сили ППО збили понад 60 ракет, а на двох російських стратегічних аеродромах пролунали вибухи. День 286: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 6 грудня 2022 Чоловік і кіт на балконі пошкодженого російськими ракетами житлового будинку у Вишгороді, 5 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася двісті вісімдесят шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 5 грудня — читайте тут.