Тексти Війна. Росіяни втратили на війні понад 90 тисяч військових, до України прибули перші ЗРК Hawk, а в МАГАТЕ хочуть до кінця року домовитись про «зону безпеки» навколо ЗАЕС. День 283: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 3 грудня 2022 Літня жінка дивиться на наслідки нічного обстрілу росіянами житлових кварталів Херсону, 1 грудня 2022 року Getty Images Почалася двісті вісімдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 2 грудня — читайте тут.