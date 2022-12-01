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Війна. Росіяни насильно вивезли жителів Кінбурнської коси та продовжують обстрілювати Херсон, а Україна хоче орендувати плавучі електростанції. День 281: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росіяни насильно вивезли жителів Кінбурнської коси та продовжують обстрілювати Херсон, а Україна хоче орендувати плавучі електростанції. День 281: онлайн

Чоловік стоїть на руїнах свого зруйнованого будинку в селі Посад Покровське неподалік Херсону, 30 листопада 2022 року.

Getty Images

Почалася двісті вісімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 30 листопада — читайте тут.