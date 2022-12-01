Тексти Війна. Росіяни насильно вивезли жителів Кінбурнської коси та продовжують обстрілювати Херсон, а Україна хоче орендувати плавучі електростанції. День 281: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 1 грудня 2022 Чоловік стоїть на руїнах свого зруйнованого будинку в селі Посад Покровське неподалік Херсону, 30 листопада 2022 року. Getty Images Почалася двісті вісімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 30 листопада — читайте тут.