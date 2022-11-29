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Війна. Росія завдала по Україні вже 16 тисяч ракетних ударів, у Чорне море знову вийшов російський ракетоносій, рф перекинула до білорусі ракетні комплекси «Тор-М2». День 279: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росія завдала по Україні вже 16 тисяч ракетних ударів, у Чорне море знову вийшов російський ракетоносій, рф перекинула до білорусі ракетні комплекси «Тор-М2». День 279: онлайн

Місцеві мешканки стоять перед житловим будинком, пошкодженим після ракетного обстрілу у Вишгороді 28 листопада 2022 року.

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Почалася двісті сімдесят девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 листопада — читайте тут.