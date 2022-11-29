Злодії поцупили в індіанців ідолів і знищили побут племені, а заразом і власні життя. «Бабель» розказує історію, у якій крадіжка культурної спадщини закінчилася дуже погано для тих, хто на неї зазіхнув

Викрадення богів

Хопі — індіанський народ, що історично живе на південному заході сучасних США. Зараз хопі компактно мешкають у єдиній резервації в Аризоні, на території близько 6,5 тис. квадратних кілометрів. Тут 12 селищ, що розташовані на трьох столових горах — месах. Вони так і називаються: Перша Меса, Друга і Третя. У резервації живе близько 19 тисяч хопі.

У серпні 1978 року молоді, але вже досвідчені чорні археологи — 22-річний Джеймс Лі Хінтон та його спільник, 21-річний Рендалл Морріс — пробралися у печеру неподалік селища Шонгопові на Другій Месі. І знайшли там чотири деревʼяні фігурки місцевих духів, кожна близько метра завдовжки. Хопі називали їх Кукурудзяна Діва, Чоловік Кукурудзяної Діви, Дочка Кукурудзяної Діви та Жінка Світанку.

Зараз серед хопі є чимало християн, але більшість усе-таки досі сповідує традиційні вірування. В обрядах хопі, як і в інших народів групи пуебло, велику роль відіграють фігурки-качина, тобто «друзі». Хопі вірять, що ці доброзичливі духи чи божества навчили їх різних ремесел і досі допомагають у будь-яких справах. Без качина не обходяться обряди ініціації — коли раз на чотири роки збирається усе племʼя, й під танці та співи підлітків-хопі офіційно визнають чоловіками. З цього моменту їм можна одружуватися, обробляти землю та брати участь у різних «дорослих» ритуалах, наприклад, викликати дощ.

Малюнки ляльок качина з антропологічної праці 1894 року Dolls of the Tusayan Indians Джессі Уолтера Фʼюкса. Wikimedia

Що значить «хопі» Самоназву цього народу — Hopituh Shi-nu-mu — перекладають як «мирні люди» чи навіть «мирні малі». Хоча лінгвіст Екхарт Малоткі, який досліджує мову хопі, писав, що ані слова «мирний», ані слова «малий» там немає. І такий переклад лише умовно та частково відповідає суті.

Хопі у ХХ столітті почали робити нові фігурки-качина саме як сувеніри для продажу. Але справжні обрядові предмети рідко потрапляли до рук чужинців, їх майже не було у музеях та приватних колекціях. Тому вони дорого коштували на чорному ринку антикваріату. Саме такі фігурки й знайшли Хінтон і Морріс. Місцеві хопі називають їх таалавтумсі.

Злодії побоялися красти качина вдень, тому повернулися тієї ж ночі, завантажили їх у машину та поїхали. Хінтон і Морріс хвилювалися і квапилися, тому не помітили, що забули Дочку Кукурудзяної Діви під кущем. На 264-му шосе, яке перетинає резервацію із заходу на схід, крадіїв зупинив місцевий індіанець-рейнджер. Але вони збрехали, що полюють на койотів і шукають гальмівну рідину для авто. Той повірив і віддав їм пляшку рідини.

Хінтон і Морріс точно не знали, що саме вкрали. Вони вже продавали речі хопі, але здебільшого це були горщики, глечики та інші побутові предмети, які купували колекціонери. Ідолів злодії ще не бачили. Хоча розуміли, що вкрали щось цінне, і сподівалися продати таалавтумсі за $50 тисяч. Хінтон звернувся до свого спільника, ділка чорного ринку Стенлі Олсена, і той почав шукати покупців.

Жінки хопі місять тісто, бл. 1900 року. Getty Images / «Бабель»

Прокляття богів

Проблема була у тому, що покупці, яких знаходив Олсен, теж не дуже розуміли, що це таке та чому коштує так дорого. Знайомі науковці Хінтона повідомили йому, що фігурки — це ідоли пуебло, які використовують в обрядах, але жодної конкретики не дали.

Ніхто не хотів купувати фігурки за $50 тисяч, тому поступово Хінтон знижував ціну. Крім того, за справу взялося ФБР, опитувати почали вже і його партнерів. Морріса навіть одного разу викликали на допит у справі крадіжки у Шонгопові, поки як можливого свідка. Після цього, у серпні 1979 року, Хінтон продав фігурки торговцю антикваріатом Юджину Пайлу на прізвисько Джинкс лише за $1 600. Коли Морріс дізнався про суму, то полаявся зі спільником, і вони ніколи більше не працювали разом.