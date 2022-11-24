На вулиці Яблунській у Бучі росіяни розстріляли десятки цивільних. Одні з перших загиблих — Олександр Чумак та Максим Кірєєв. «Бабель» та «Меморіал» розповідають їхні історії

Архів дружини / «Бабель» Олександр Чумак Олександрові Чумаку було 26 років, він жив у Бучі, працював комірником складу в Києві. З 2015 по 2018 рік воював на сході в батальйоні «Азов». Захоплювався футболом, двічі на тиждень грав у м’яча з друзями. Мріяв відкрити власну справу, мав чимало ідей для бізнесу: від інтернет-магазину до сімейної пекарні. З майбутньою дружиною Ангеліною Олександр познайомився два роки тому. У листопаді 2021-го одружилися, переїхали на орендовану квартиру. Зранку 24 лютого Олександр сказав тоді вже вагітній дружині їхати в батьківській дім у Вінницькій області. Він підганяв – боявся, що вона не встигне виїхати. Сам залишився в Бучі, щоби захищати місто. Востаннє він вийшов на звʼязок із рідними 17 березня. Наступного дня його розстріляли на вулиці Яблунській. Архів дружини / «Бабель» Архів дружини / «Бабель» Архів дружини / «Бабель»

— Саша не з тих людей, які тікатимуть від війни, — згадує дружина Ангеліна, 28 березня в неї народилася донька. — Не розглядав варіанту поїхати з нами. 24 лютого він двічі ходив у військкомат, але його щоразу відправляли додому. Олександр спершу стабільно виходив на зв’язок. Це були короткі дзвінки, він встигав сказати, що все гаразд, що живий. Хто вбив цих людей у Бучі? Другого травня Ірина Венедіктова, на той час генеральна прокурорка, повідомила що прокурори та поліціянти встановили особу першого підозрюваного у вбивствах у Бучі — командира підрозділу нацгвардії рф Сергія Колоцея. 18 березня він убив чотирьох цивільних чоловіків, троє з яких зображені на згаданому фото. Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч.1,2 ст. 438 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на 10, 15 років або довічно. — А 17 березня сказав, що з ним може не бути зв’язку тиждень-два, без пояснень. Тому спершу, коли він не дзвонив, я трималася, але час минав, і ми з його мамою почали пошуки — писали всім, кому тільки могли. Особливо після того, як росіяни вийшли з Бучі, — розповідає дружина. Коли оприлюднили фото з вулиці Яблунської, Ангеліна впізнала одяг чоловіка, але не хотіла вірити в це. Вона деякий час намагалася шукати Сашу як живого: писала військовим із Бучі, знайомим. Ангеліні загалом мало що говорили про загибель чоловіка через її вагітність. Зрештою, в одному з телеграм-каналів оприлюднили фото тіла Олександра, яке опинилося в моргу в Білій Церкві. Поховали 26-річного чоловіка в селі Скрипчин на Чернігівщині, де живе його мама. Архів дружини / «Бабель» — Дуже болить, що він не встиг дізнатися, яка вона [донька] прекрасна, — продовжує жінка. — Вона так на нього схожа. Катруся буде знати, що її тато захищав Україну. Захищав нас, служив у славетному полку «Азов». Я зберегла всі фото, його шеврони. Доня буде знати, яким милим він був, як він ставився до мене, як чекав на неї. А ще буде знати, хто такі росіяни. Ненавиджу кожного росіянина. Вони забрали моє щастя, і не тільки моє. Архів дружини / «Бабель» Архів дружини / «Бабель» Архів дружини / «Бабель» Ангеліна після втрати чоловіка повністю занурилась у материнство. Вона разом із донькою живе в селі у Вінницькій області й стоїть у черзі на квартиру в Бучі, яку мали дати Олександру, як учаснику бойових дій. Також зараз вона працює з юристом. Чоловік не розповідав їй, чим займався в окупованій Бучі. Але Ангеліна знає, що він співпрацював із ЗСУ. Тож намагається довести, що чоловік брав участь у повномасштабній війні як військовий. Архів дружини / «Бабель»