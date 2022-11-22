Тексти Війна. Росіяни вдарили по Херсону, Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом, Ізраїль заговорив про балістичні ракети для України. День 272: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 22 листопада 2022 Пожежа на території нафтобази в окупованій росіянами Макіївці Донецької області, 21 листопада 2022 року. Reuters Почалася двісті сімдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 21 листопада ― читайте тут.