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Війна. Росія загалом випустила по Україні 4 700 ракет і знову обстрілює ЗАЕС, а Франція передала зенітні системи для ППО. День 271: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Росія загалом випустила по Україні 4 700 ракет і знову обстрілює ЗАЕС, а Франція передала зенітні системи для ППО. День 271: онлайн

Українські військові стріляють з мінометів на передовій у Донецькій області, 20 листопада 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Почалася двісті сімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 листопада ― читайте тут.