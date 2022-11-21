Тексти Війна. Росія загалом випустила по Україні 4 700 ракет і знову обстрілює ЗАЕС, а Франція передала зенітні системи для ППО. День 271: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 21 листопада 2022 Українські військові стріляють з мінометів на передовій у Донецькій області, 20 листопада 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася двісті сімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 листопада ― читайте тут.