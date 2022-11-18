Тексти Війна. Росіяни продовжують ракетний терор цивільного населення України, у Києві — рекордні відключення світла, а «зернову угоду» продовжили ще на чотири місяці. День 268: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 18 листопада 2022 Місцевий житель біля зруйнованого росіянами житлового будинку у Маріуполі, 17 листопада 2022 року. Reuters Почалася двісті шістдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 листопада ― читайте тут.