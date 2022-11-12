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Війна. Українська армія зайшла в Херсон, окупанти підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині, а на кордоні з білоруссю почали будувати стіну. День 262: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Українська армія зайшла в Херсон, окупанти підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині, а на кордоні з білоруссю почали будувати стіну. День 262: онлайн

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Миколаєві, 11 листопада 2022 року

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Почалася двісті шістдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 листопада — читайте тут.