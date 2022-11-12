Тексти Війна. Українська армія зайшла в Херсон, окупанти підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині, а на кордоні з білоруссю почали будувати стіну. День 262: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 12 листопада 2022 Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Миколаєві, 11 листопада 2022 року Getty Images Почалася двісті шістдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 листопада — читайте тут.