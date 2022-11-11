Тексти Війна. ЗСУ вже звільнили 41 населений пункт на півдні, росіяни перед відступом підривають інфраструктуру Херсону, а США нададуть Україні нові зенітно-ракетні комплекси Avenger. День 261: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 11 листопада 2022 Українські військові намагаються зловити сигнал зв'язку на адмінмежі Харківської та Донецької областей, 10 листопада 2022 року. Getty Images Почалася двісті шістдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 10 листопада — читайте тут.