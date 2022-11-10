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Війна. Росія оголосила про відступ із Херсону, але Україна в це поки не вірить, а СБУ викрила російських агентів, які планували вбити командирів Сил спецоперацій ЗСУ. День 260: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Росія оголосила про відступ із Херсону, але Україна в це поки не вірить, а СБУ викрила російських агентів, які планували вбити командирів Сил спецоперацій ЗСУ. День 260: онлайн

Знищена автівка російських окупантів у звільненому селі Іванівка на Херсонщині, 9 листопада 2022 року.

Getty Images

Почалася двісті шістдесята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 9 листопада — читайте тут.