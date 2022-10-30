Тексти Війна. У Севастополі від атак дронів постраждали кораблі окупантів, росія вийшла із «зернової угоди», а Україна повернула з полону 52 людини. День 249: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 30 жовтня 2022 Гаубиця 53 механізованої бригади веде вогонь по російських позиціях поблизу Бахмуту, Донецька область. 28 жовтня 2022 року Getty Images / «Бабель» Триває двісті сорок дев’ята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 29 жовтня — читайте тут.