«Люди дивно почуваються, коли в місті повна тиша». У Херсоні немає звʼязку, продуктів і ліків, а колаборанти тікають на лівий берег — розповідь партизана, який залишається в місті

Я сам із таких. Якщо повернутися сильно назад, у кінець лютого і березень, то ми побачимо, що в Херсоні влада ніяк не комунікувала з людьми. Тому я створив канал у Тelegram, щоб просто інформувати людей. Не хотілося почуватися абсолютно марним, також я розумів, що, найімовірніше, таких, як я, багато. До того ж що менше техніки доїде до фронту, то краще буде для ЗСУ. Тому я продовжую робити те, що роблю.

Але вони не подумали, що такі хаотичні обстріли навряд чи знайдуть підтримку серед мирних громадян. І якщо спочатку ще були люди, які сумнівалися щодо намірів росіян, то після 1 березня їх суттєво поменшало. І зараз постійно зʼявляються охочі боротися з окупантами, але вже не так відкрито, бо ніхто не хоче дарма ризикувати. Довгий час окупанти намагалися працювати з місцевими через політтехнологів, але переконати людей перейти на свій бік не змогли. Зараз і колаборанти з ВЦА, і російські військові розуміють, що населення проти них. Військові ще й помітили, що точність ударів по них зросла, і зрозуміли, що це завдяки херсонцям, які допомагають армії та скидають їхні координати.

Окупація виглядає дуже циклічно, бо те, що відбувається зараз, дуже схоже на самий початок. У березні все було смутно і в багатьох аспектах незрозуміло, насамперед через інформаційний вакуум. Запамʼяталося, що спочатку росіяни явно не очікували зустріти спротив. Але він у нас був погано скоординований. Першого березня росіяни влаштувати безпричинний обстріл житлових будинків. Це було так званим попередженням, щоб ми припинили будь-які спроби бунтувати.

За моїми відчуттями, у місті залишилися десь може 120 тисяч людей. Люди виїжджали, найбільше влітку, зараз залишилися переважно ті, хто старше 40 років. Після «референдумів» виїхати взагалі стало складно. Раніше це коштувало від 7―8 тисяч гривень до $700. Але останні два тижні майже нікого не випускають, особливо чоловіків до 35 років. Один військовий комендант пропускає, інший ― розвертає назад. Із 1 жовтня ввели заявки на виїзд ― ти маєш отримати перепустку. Тобто росіяни намагаються максимально забюрократизувати цей процес, щоб не випускати людей. А якщо ти у списках фсб, то взагалі краще не висовуватися. Я, наприклад, у списку ― у фсб є орієнтіровка. Знаю, що людей, у яких знаходили листування зі мною, допитували та завертали назад.

Із міста поїхали тільки колаборанти та привілейована русня. Ніякого відступу військових немає, просто вони займають оборону не в місті, а в області. Нагнали свіжих мобілізованих і роблять упор на них. Колаборанти ― це ті колишні лузери, які піднялися за «нової влади». Переважно це ті, хто якось співпрацює із ВЦА. До речі, стремоусов теж виїхав із Херсону ― перемістився на лівий берег, ближче до опорних рубежів оборони, а в місті буває тільки наскоками.

Кирило стремоусов (у центрі) подає документи, щоб отримати новий, російський паспорт, Херсонська область, 21 липня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

У Херсоні зараз доволі депресивна атмосфера, люди розгублені та починають дивно почуватися, коли в місті стоїть повна тиша. До того ж зараз майже немає звʼязку ― ані стільникового, ані інтернету. Після 15:00 вулиці вже порожні. Продавці не хочуть брати російські рублі, через це теж виникають скандали з колаборантами. Але найгірше те, що вже відчувається сильний дефіцит продуктів і ліків. Багато магазинів евакуювалися, залишилися тільки маленькі, але в них майже нічого немає. Логістика зараз сильно ускладнена ― якщо раніше возили продукти з окупованого Криму, то зараз це неможливо зробити через розбиті мости. А якщо є дефіцит продуктів, то починають рости ціни. Яйця, наприклад, уже коштують до 90 гривень за десяток, і ти їх ще спробуй знайти. Мʼясо та овочі теж постійно скачуть у ціні, тільки з хлібом поки все більш-менш нормально.

Супермаркет в окупованому Херсоні, 19 липня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Росіяни слідкують за квартирами тих, хто виїхав. Їх обходять, зазвичай за наводкою. Русня пропонує місцевим гроші за інформацію про патріотично налаштованих мешканців, але, наскільки я знаю, платить потім набагато менше, ніж пропонує, чи взагалі не платить. Є дурні, які досі на це ведуться. Останній тиждень військові почали активно «змішуватися» з місцевим населенням ― перевдягаються в цивільний одяг і заселяються у вільне житло. Офіцери, до речі, обирають житло ближче до води ― щоб можна було швидко переміститися на лівий берег.