Німий фільм про Ктулху, класика фолк-горору, метаслешер та горор-детективи. «Бабель» переборов страх і зібрав 10 фільмів жахів до Геловіну (частину з них ви точно не бачили)

«Поклик Ктулху»

Про що фільм. Адаптація однойменного оповідання Говарда Лавкрафта 1928 року, яку створила спільнота його шанувальників. Стрічку зроблено в стилі німого чорно-білого кіно 1920-х. Ендрю Леман зняв фільм на цифрову камеру, а потім стилізував матеріал під старе кіно.

Стрічка в цілому повторює сюжет оповідання. Головний герой, імені якого у фільмі не називають, отримує в спадок від двоюрідного діда, професора Енджелла, результати його досліджень загадкового культу Ктулху — стародавнього божества, яке спить десь у Тихому океані. Коли воно прокинеться — почнеться кінець світу. У різний час із культом чи навіть самим Ктулху стикалися молодий скульптор Вілкокс, поліцейський інспектор Леграс та норвезький моряк Йогансон. Розмірковуючи над їхніми історіями, герой доходить висновку, що професор помер не своєю смертю.

The Call of Cthulhu / 2005 / H. P. Lovecraft Historical Society / режисер — Ендрю Леман / у головних ролях — Метт Фоєр, Джон Болен, Ральф Лукас / тривалість — 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

«У пащі божевілля»

Про що фільм. Фільми Джона Карпентера — класика голлівудських горорів та трилерів. Але серед них частіше згадують «Геловін», «Крістіну» чи «Щось». «У пащі божевілля» — менш відома стрічка, проте така ж моторошна та гостроцікава. Вона заснована на творах Говарда Лавкрафта та Стівена Кінга, але не є екранізацією конкретних оповідань чи романів.

Саттер Кейн — відомий письменник у жанрі жахів, чиїми романами зачитується увесь світ. Він майже не з’являється на люди, живе в маленькому містечку та спілкується з видавництвом через свою агентку Лінду Стайлз. Одного дня, коли Кейн саме мав надіслати видавництву новий роман, зв’язок із ним зникає. Побоюючись фінансових втрат, видавець відправляє страхового агента Джона Трента на пошуки письменника. Але виявляється, що містечко Гоббс-енд, де мешкає Кейн, майже неможливо знайти.

In the Mouth of Madness / 1994 / New Line Cinema / режисер — Джон Карпентер / у головних ролях — Сем Нілл, Джулі Кармен, Юрген Прохнов / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

«Янгольське серце»

Про що фільм. Екранізація роману «Грішний янгол» 1978 року американського письменника Вільяма Гйорстберґа. Нью-Йорк, 1955 рік, до приватного детектива Гарі Ейнджела приходить дивний чоловік Луї Сайфер і просить знайти музиканта на прізвисько Джонні Фейворіт. Того поранили на фронті в 1943 році, і відтоді він мав бути в психіатричній лікарні. Але Сайфер, якого із Джонні зв’язують якісь домовленості, вважає, що музиканта давно там немає. А документи, що приходять з лікарні, вельми сумнівні.

Гарі починає розслідування і дізнається, що Фейворіта в лікарні дійсно давно немає. Тепер його шлях лежить у Новий Орлеан. Але люди, які діляться з детективом інформацією, починають помирати страшною смертю.

Angel Heart / 1987 / Carolco Pictures / режисер — Алан Паркер / у головних ролях — Міккі Рурк, Роберт де Ніро, Ліза Боне / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Плетена людина»

Про що фільм. Поліцейський Ніл Гові прибуває на невеликий острів Саммерайл біля берегів Шотландії, щоб розслідувати зникнення місцевої дівчинки Роуен Моррісон. Але місцеві не дуже хочуть спілкуватися з поліцією. Мати дівчинки, шкільна вчителька та деякі сусіди взагалі стверджують, що ніякої Роуен Моррісон взагалі не було. Та дехто натякає Гові, що вона померла.

Гові, ревний християнин, шокований розкутою атмосферою острова, де навіть діти в школі співають пісні з сексуальним підтекстом. Розслідуючи справу, поліцейський з’ясовує, що всіх мешканців острова об’єднує таємниця.

Фільм отримав премію «Сатурн» 1978 року в номінації «Найкращий фільм жахів». У 2006 році вийшов рімейк фільму з Ніколасом Кейджем у головній ролі.

The Wicker Man / 1973 / British Lion Films / режисер — Робін Гарді / у головних ролях — Едвард Вудворд, Крістофер Лі, Діана Чіленто / тривалість — 1 година 28 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

«Відьма»

Про що фільм. Рік 1630-й, Плімутська колонія на території сучасного штату Массачусетс. Сім’ю Вільяма — з жінкою Катериною, донькою Томасіною, сином Калебом та малими близнюками Джонасом та Мерсі — звинувачують у порушенні законів церкви та моралі й виганяють із селища.

Вільям будує дім у віддаленій місцині. Згодом у родині народжується ще один син, Семюель. Одного дня він зникає, і сім’я вирішує, що хлопця забрав вовк. Та з часом на фермі відбуваються загадкові події: невідома хвороба знищує врожай кукурудзи, хтось на полюванні вбиває їхнього собаку, а близнюки граються з чорним козлом на прізвисько Чорний Філіп та стверджують, що він вміє розмовляти.

Фільм отримав багато нагород — премію кінофестивалю «Санденс» за найкращу режисуру, премію Сазерленда на Лондонському кінофестивалі, премію Брема Стокера за найкращий сценарій та багато інших.

The VVitch: A New-England Folktale / 2015 / A24 / режисер — Роберт Еґґерс / у головних ролях — Аня Тейлор-Джой, Ралф Айнесон, Кейт Дікі / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Тінь вампіра»

Про що фільм. Стрічка розповідає про зйомки реального фільму «Носферату. Симфонія жаху» 1922 року, але дає їм власне фантастичне трактування. Режисер Фрідріх Мурнау хоче екранізувати роман «Дракула» Брема Стокера, проте отримує відмову від його родичів. Тоді він пише свою історію про вампіра і запрошує на голову роль характерного актора Макса Шрека, який створює дуже правдоподібний образ упиря.

Шрек каже, що діє за методом російської акторської школи, тому образ такий вдалий. Але насправді він і є вампіром, якому потрібна кров кінозірки Грети Шредер.

Фільм отримав дві премії «Сатурн» — Віллем Дефо за роль Шрека та спеціальну позаконкурсну нагороду. А також премію Брема Стокера за найкращий сценарій.

Shadow of the Vampire / 2000 / Lions Gate Films / режисер — Едмунд Еліас Мерідж / у головних ролях — Джон Малкович, Віллем Дефо, Кері Елвес, Удо Кір / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Той, що занепав»

Про що фільм. Поліцейський Джон Гоббс заарештовує серійного вбивцю Едварда Різа. Коли той уже йде на страту, то каже Гоббсу дивну фразу: «Чому є пропуск між Лайонсом та Спаковськи?» Згодом у місті починаються нові вбивства, які мають почерк Різа. Гоббс та його колеги вважають, що це справа рук спільника Різа чи його імітатора.

Згадуючи фразу маніяка, вони також пригадують, що поліцейський із прізвищем Спаковськи колись працював у відділку. А Гоббс, передивляючись відеозапис страти Різа, помічає, що перед смертю той заговорив дивною, невідомою мовою.

Fallen / 1998 / Warner Bros. Pictures / режисер — Грегорі Гобліт / у головних ролях — Дензел Вашингтон, Джон Гудмен, Дональд Сазерленд, Джеймс Гандольфіні / тривалість — 2 години 3 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«Нічне чергування»

Про що фільм. Студент-юрист Мартін у пошуках заробітку влаштовується нічним сторожем у морг при Інституті судової медицини в Копенгагені. Робота нескладна, але психологічно важка — хлопцеві складно побороти ірраціональний страх перед мерцями. Його друг Єнс вирішує пожартувати та трохи розрадити Мартіна, вдаючи з себе труп.

Тим часом у місті починають жорстоко вбивати жінок. Розслідування приводить поліцейських у той самий морг. Мартін стає головним підозрюваним у справі. А в самому морзі починають коїтися загадкові речі.

Фільм отримав п’ять данських нагород Robert Award — як найкращий фільм, за монтаж, за грим та дві ролі другого плану Кіма Бодніа та Рікке Андерссон. А ще — дві нагороди Fantafestival як найкращий фільм та за роль Андрессон. У 1997 році вийшов американський рімейк фільму з Юеном Мак-Грегором у головній ролі, який зняв той самий режисер Уле Борнедаль.

Nattevagten / 1994 / Thura Film / режисер — Уле Борнедаль / у головних ролях — Ніколай Костер-Вальдау, Софі Гробель, Кім Бодніа, Рікке Луїза Андерссон / тривалість — 1 година 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Спадковість»

Про що фільм. Художниця Енні Грехем живе разом із чоловіком Стівом, сином Пітером та донькою Чарлі. Помирає Еллен — старенька мама Енні, і жінці починає здаватися, що вона інколи бачить матір у своєму домі. Енні звертається до групи психологічної підтримки, де розповідає, що в їхній сім’ї часто траплялися психічні розлади, а брат вкоротив собі віку. У групі Енні зустрічає Джоан, яка каже, що може допомогти, та дає свою домашню адресу. Тим часом галюцинації починаються в Пітера.

Фільм отримав багато нагород у різних номінаціях від Fangoria Chainsaw Awards, Gotham Awards, Chicago Film Critics Association та інших.

Hereditary / 2018 / А24 / режисер — Арі Астер / у головних ролях — Тоні Коллетт, Гебріел Бірн, Алекс Вулф / тривалість — 2 години 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

«Кошмар на вулиці В’язів 7: Новий кошмар»

Про що фільм. Найнезвичніша сьома частина франшизи «Кошмар на вулиці В’язів» — остання класична та остання, що її зняв Вес Крейвен. Це метаслешер — дія фільму відбувається на зйомках нової стрічки з серії «Кошмар на вулиці В’язів», актори та режисер грають самих себе. Тільки виявляється, що Фредді Крюгер — не персонаж, а реальне зло, яке через своє кіновтілення шукає шлях у реальний світ. І починає вбивати членів знімальної групи. У фільмі багато відсилок до інших частин франшизи, переважно до першої.

Після релізу фільму відомий кінокритик Роджер Еберт написав, що ця стрічка ставить цікаві питання про вплив горорів на людей, які їх створюють, а також є найкрасивішою у всій франшизі.

Wes Craven's New Nightmare / 1994 / New Line Productions / режисер — Вес Крейвен / у головних ролях — Роберт Інґлунд, Гезер Ленгенкемп, Міко Г’юз / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

На тлі сучасних новин фільми жахів можуть здатися дитячою забавкою, а журналістам буває набагато важче, ніж героям горорів. Підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: [email protected].