Що подивитися у геловінські вихідні. Нова кривава баня Майкла Маєрса у «Геловін вбиває», слешер «У твоєму домі хтось є» та горор «Нічні щоденники», який можна дивитися з дітьми

Продовження класики «Геловін вбиває»

Про що фільм. Вже дванадцятий фільм із серії «Геловін». Але нова стрічка — пряме продовження фільму 2018 року, який ігнорував події усіх інших частин, окрім першого фільму Джона Карпентера 1978 року. Знову Нік Касл у ролі вбивці Майкла Маєрса (цього разу ту саму роль почасти зіграв Джеймс Джуд Кортні) та Джеймі Лі Кертіс у ролі Лорі Строуд, сестри Маєрса та головної героїні фільму. Містечко Геддонфілд у штаті Іллінойс знову перетвориться на бійню. Поки що фільм йде лише в кінотеатрах та на стримінговому сервісі Peacock Premium. Але після прокату може з’явитися на HBO Max.

Halloween Kills / У кіно з 21 жовтня / режисер — Девід Гордон Грін / у головних ролях — Джеймі Лі Кертіс, Нік Касл, Джуді Грір / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert каже, що діалоги у фільмі занадто беззмістовні, а монологи головної героїні — це мішанина нісенітниць про нестримне зло. New York Times пише, що деякі моменті занадто клішовані та навіть комедійні.

Містичний трилер «Втілення зла»

Про що фільм. Молода вагітна жінка Медісон Лейк, яку б’є її чоловік Дерек, починає бачити сни чи видіння з убивствами. Після одного з таких снів вона знаходить Дерека мертвим. Потім вбивця нападає і на неї. Але чим далі просувається розслідування поліції та самої Медісон, тим зрозуміліше, що вбивця — не зовсім звичайна людина. І всі ці події якось пов’язані з дитинством Медісон, коли вона часто бувала в лікарнях. Прокат фільму в кінотеатрах був у вересні 2021 року, зараз фільм можна подивитися на HBO Max.

Malignant / HBO Max / режисер — Джеймс Ван / у головних ролях — Аннабелль Волліс, Медді Гассон, Джордж Йонг / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Guardian зазначає, що атмосфера та темп фільму разюче змінюються двічі — режисер активно лякає нас на початку, потім зупиняється на годину, щоб знову увімкнути хаос ближче до кінця. Harvard Crimson вважає, що характер героїні дуже різко та неправдоподібно змінюється у фіналі.

Підлітковий слешер «У твоєму домі хтось є»

Про що фільм. Фільм заснований на однойменному романі Стефані Перкінс 2017 року. Юна Макані Янг переїхала з Гаваїв у віддалене містечко в штаті Небраска, щоб жити зі своєю бабусею та закінчити середню школу. Ближче до випускного однокласників дівчини починає вбивати невідомий маніяк, який ще й розкриває їхні брудні секрети та носить реалістичні маски з обличчями жертв. Тепер Макані та її новим друзям треба знайти вбивцю, поки він не добрався до них.

There's Someone Inside Your House / Netflix / режисер — Джеймс Ван / у головних ролях — Сідні Парк, Теодор Пеллерін, Асіджа Купер / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 47% / рейтинг IMDb — 4,8.

Що кажуть критики. Polygon стверджує, що творці фільму обізнані у жанрових тропах, але не знають, як зробити їх унікальними, тому стрічка не виходить за межі рівня «увімкнути як фон, коли готуєшся до святкування Геловіну». New York Times каже, що у фільмі забагато неістотних сюжетних ліній та невпевнених акторів, але відзначає гру Теодора Пеллеріна.

Дитяча страшна історія «Нічні щоденники»

Про що фільм. Малий Алекс Мошер з Брукліну любить читати страшні історії та навіть сам їх пише. Але батьки побоюються за його психіку, тому забороняють йому цікавитися горорами. Сумний Алекс планує спалити всі свої оповідання, але незбагненна сила заманює його у невідому квартиру. Там живе відьма Натача, яка їсть маленьких дітей. Проте вона погоджується поки що не їсти Алекса та ще одну дитину — дівчинку Язмін, якщо хлопець розповідатиме їй моторошні історії щоночі.

Nightbooks / Netflix / режисер — Девід Яровескі / у головних ролях — Вінслов Феглі, Лідія Джуетт, Крістен Ріттер / тривалість — 1 година 43 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Variety пише, що цей фільм ідеально підходить для дітей, які ще занадто малі для більшості горорів, але хочуть відчути, як оживають монстри Геловіну. Den of Geek вважає, що фільм варто дивиться хоча б через гру Крістен Ріттер та її образ відьми.

Горор про мігрантів «Ніхто не піде живим»

Про що фільм. Адаптація однойменного роману 2014 року британського письменника Адама Невілла. Молода жінка-мігрантка, без документів та постійної роботи, оселяється в дешевому напівзруйнованому пансіонаті, де мешкають такі самі нелегали. Дуже швидко вона розуміє, що в будівлі коїться щось дивне та містичне — вона чує таємничі голоси та крики. Але тікати їй нікуди, та навіть попросити поліцію перевірити пансіонат мешканці не можуть через загрозу депортації. З кожним днем у будівлі стає все страшніше.

No One Gets Out Alive / Netflix / режисер — Сантьяго Менґіні / у головних ролях — Крістіна Родло, Марк Менчака, Девід Фільйолі / тривалість — 1 година 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% / рейтинг IMDb — 5,3.

Що кажуть критики. Inverse вважає, що рівень напруги у фільмі так і не стає вищим за середній. Variety пише, що фільм доволі успішно привʼязує тяжке становище мігранта до елементів жанру жахів.



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