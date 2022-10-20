Тексти Війна. Окупанти продовжують обстрілювати енергомережі, українців попередили про відключення світла, а путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях. День 239: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 20 жовтня 2022 Український танкіст на полі соняшників у Бахмуті, Донецька область. 19 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті тридцять девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 19 жовтня — читайте тут.