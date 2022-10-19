Тексти Війна. Росія атакувала українські енергомережі, Рада скасувала призов під час воєнного стану, а на Херсонщині окупанти оголосили про «переміщення» цивільних. День 238: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 19 жовтня 2022 Працівники ДСНС гасять пожежу після російської атаки на енергетичну інфраструктуру Києва, 18 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті тридцять восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 18 жовтня — читайте тут.