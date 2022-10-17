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Війна. Українці зібрали 153 млн гривень на комплекси боротьби з іранськими дронами, росія продовжує ракетний терор Запоріжжя, а в уряді Ізраїлю закликали надати ЗСУ військову підтримку. День 236: онлайн

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Українці зібрали 153 млн гривень на комплекси боротьби з іранськими дронами, росія продовжує ракетний терор Запоріжжя, а в уряді Ізраїлю закликали надати ЗСУ військову підтримку. День 236: онлайн

Українські бійці під час контрнаступальної операції.

Getty Images / «Бабель»

Триває двісті тридцять шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 жовтня — читайте тут.