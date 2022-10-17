Тексти Війна. Українці зібрали 153 млн гривень на комплекси боротьби з іранськими дронами, росія продовжує ракетний терор Запоріжжя, а в уряді Ізраїлю закликали надати ЗСУ військову підтримку. День 236: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 00:00, 17 жовтня 2022 Українські бійці під час контрнаступальної операції. Getty Images / «Бабель» Триває двісті тридцять шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 жовтня — читайте тут.