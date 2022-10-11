Британський юрист Джеффрі Найс був обвинувачем Слободана Мілошевича на міжнародному трибуналі та вважає, що путіна треба судити в Україні і якомога швидше — інтерв’ю

Почну з дивного для юриста питання. Як ви вважаєте, чи існує справедливість, коли йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид?

Це зовсім не дивне питання. Я думаю, що, мабуть, більшість людей, особливо жертви лихих дій російських солдатів, мають власне розуміння справедливості. І професіонали — судді, адвокати та політики — дійсно мають приділяти більше уваги тому, що цивільні люди вважають правосуддям. Ми були б щасливі, якби уявлення громадян про правосуддя відповідали тому, що відбувається в судах. Тому моя відповідь — так, і розуміння того, що таке справедливість щодо воєнних злочинів ― існує.

У своїх інтерв’ю ви кажете, що якомога більше судових справ про воєнні злочини російських військових краще розглядати в Україні. Але президент путін має імунітет для міжнародних судів, його не можна обвинуватити тут. Тож це має бути або Міжнародний кримінальний суд, або спеціальний трибунал. Який із цих варіантів кращий?

Спеціальний трибунал також не забезпечить присутності путіна в суді. Чому ці варіанти кращі? Чи обов’язково путін має імунітет для національних судів лише тому, що він глава держави? Абсолютно неприйнятно, щоб хтось, хто організував вторгнення у вашу країну та вбив тисячі людей, уникнув відповідальності. Кайзер [Вільгельм II] мав постати перед судом згідно з Версальським договором, і це не мав бути міжнародний трибунал, як Міжнародний кримінальний суд. Його мали створити переможці, як це сталося і після Другої світової війни у Нюрнберзі. Слободан Мілошевич був злочинцем і не мав імунітету для Міжнародного трибуналу, що його створила ООН.

Слободан Мілошевич (ліворуч) зустрічається з президентом США Біллом Клінтоном у Парижі, 14 грудня 1995 року. Wikimedia / «Бабель»

Треба переглянути імунітет для голів держав. Ваша країна ― ваш дім. У своєму домі ви маєте обов’язок розслідувати злочини та переслідувати за них. Отже якщо ви справді не можете судити путіна згідно з внутрішнім законодавством і хочете створити міжнародний трибунал, створіть його, проведіть в Україні, і так, щоб ним керували українці. Чому ви хочете, щоб трибуналом керували іноземці?

Уявімо, що ми змінили законодавство в Україні, і тепер воно дозволяє судити путіна. Але він досі має імунітет в інших країнах. Чи визнає світ результати, якщо ми проведемо суд в Україні?

Важливо, що думають українці. Потрібно, щоб якимось чином було зафіксовано, хто саме є лиходієм у цій війні. Країни розділені, і є значний відсоток людей, які вважають вашу країну відповідальною. Вам потрібен процес. Вислухайте докази, чітко дайте зрозуміти, що росія винна на сто відсотків, і путін, як голова цієї країни, винен на сто відсотків. Ви можете організувати спеціальний трибунал за агресію, але і судити путіна вдома за злочини проти людяності чи воєнні злочини ― швидше.

Прецеденту такого національного суду над президентом країни-агресора у світі немає, правда?

Забудьте про це на час, це може бути не так важливо! Чого хочуть громадяни, коли мають на увазі справедливість? Найперше, вони б хотіли, щоб президента країни-агресора схопили і повісили, або застрелили. Цього не станеться. Друге — вони хотіли б бачити його у вʼязниці. Цього теж може не статися. Третє — вони б хотіли, щоб чітко зафіксували його відповідальність. Можна віддати це міжнародній спільноті. Та чи треба? Міжнародний кримінальний суд уже виконує свою роботу. Але найголовніше для будь-якої країни — не відмовлятися від контролю над власною територією.

Але є інша проблема: людину не можна двічі притягнути до відповідальності за той самий злочин. Це один із основних принципів кримінального права як на національному рівні, так і на міжнародному. А ми всі живемо в глобальному світі і говоримо про верховенство права.

Я не думаю, що хтось буде надто хвилюватися з цього приводу. Людина, яка вбила тисячі людей, намагаючись знищити всю вашу країну... Як ви вважаєте, що про це думають громадяни України? Спирайтеся на їхню позицію.

Співробітники служби порятунку прибули на місце вибуху 10 жовтня 2022 року в Києві, Україна. Ранкові вибухи, які сталися невдовзі після 8:00 за місцевим часом, були найбільшими подібними нападами в столиці за останні місяці. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Співробітники служби порятунку прибули на місце вибуху 10 жовтня 2022 року в Києві, Україна. Ранкові вибухи, які сталися невдовзі після 8:00 за місцевим часом, були найбільшими подібними нападами в столиці за останні місяці. Getty Images / «Бабель»

Якщо вам потрібен трибунал щодо агресії, зробіть його в Україні, з українськими юристами українською мовою. Якщо можете, судіть путіна за українськими законами. Це все настільки серйозно, що здаватися не можна. Пам’ятайте: щойно Україна покладеться на неукраїнських юристів, суддів та персонал, процес може затягнутися навічно. Уникайте того, що сталося з Боснією. Боснійські мусульмани були такими ж невинуватими в 1990-х, як і Україна зараз. Вони витримали 25-річне випробування судами, а невирішені питання є й досі. Боснія як країна застрягла, можливо, почасти і через те, що раннього й остаточного суду над лідерами боснійських сербів і над самою Сербією не відбулося. Минуло 25 років, відбулися довжелезні процеси, увесь час ці люди говорили. І зараз, через чверть століття, у Боснії можна зустріти тих, хто не вважає, що серби були неправі і вчиняли злочини в Боснії. Те саме може бути і з Україною. Воно вже почалося. Якщо подивитись навкруги чи на опитування — вже є група людей, які вважають, що Україна винна у війні.

Але ці історії не можна порівнювати. У нашому випадку йдеться про дві незалежні країни і ситуацію, коли росія вторглася в Україну і забрала частину її території. У Боснії все було інакше: там жили люди різних національностей і віросповідань, саме вони почали воювати, а Сербія лише підтримувала одну зі сторін. Я просто не можу уявити, щоб хтось в Україні сумнівався, що росія сюди вторглася.

Ви ж не людей хочете переконати — вас турбує міжнародна спільнота. Я бачив дуже тривожний звіт: опитування громадської думки по всьому світу з відповідями, хто відповідальний за війну. У Німеччині та Латвії, Польщі та Грузії, в Америці та Англії не всі вважають росію винною. Негайна публічна заява, підкріплена доказами, які неможливо оскаржити щодо відповідальності керівництва росії, — це те, що вам потрібно. Після Другої світової війни Нюрнберзький процес проводили переможці мовою переможців ― англійською, французькою та російською. Суд тривав рік. Люди, що народилися після процесу, ніколи не оглядалися назад і не сумнівалися. У частині моральної відповідальності питання закрите. І вашій країні я б цього побажав.

RadioFreeEurope / «Бабель»

Що більше люди будуь використовувати такі фрази, як «суверенний імунітет» чи «імунітет глави держави», то більше Україна перекладає відповідальність на міжнародних юристів. А вони, звісно, люблять брати гроші за виконання складних і тривалих робіт. Тільки уявіть, що ви маєте створити новий міжнародний трибунал з питань агресії. Усі потрібні дії, фінансування, пошук приміщення, призначення суддів — це величезні витрати, які тривають не менше пʼяти років.

Але ж були міжнародні трибунали щодо Югославії, Руанди.

Вони занадто дорогі. Ніхто ніколи не організує їх знову.