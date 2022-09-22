Тексти Війна. Росія відпустила полонених іноземців і 215 захисників Маріуполя — й обстріляла Запоріжжя та дамбу на Харківщині. День 211: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 22 вересня 2022 Комунальники прибирають уламки даху житлового будинку, який постраждав від російського обстрілу в Харкові, 21 вересня 2022 року. Getty Images Почалася двісті одинадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 21 вересня — читайте тут.