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Війна. На окупованих територіях оголосили про проведення «референдумів», Україна повернула тіла 25 військових, а росіяни хочуть зруйнувати дамбу Печенізького водосховища. День 210: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. На окупованих територіях оголосили про проведення «референдумів», Україна повернула тіла 25 військових, а росіяни хочуть зруйнувати дамбу Печенізького водосховища. День 210: онлайн

Жінка їде на скутері повз зруйнований будинок в Ізюмі Харківської області, 20 вересня 2022 року.

Reuters

Почалася двісті десята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 вересня — читайте тут.