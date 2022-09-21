Тексти Війна. На окупованих територіях оголосили про проведення «референдумів», Україна повернула тіла 25 військових, а росіяни хочуть зруйнувати дамбу Печенізького водосховища. День 210: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 21 вересня 2022 Жінка їде на скутері повз зруйнований будинок в Ізюмі Харківської області, 20 вересня 2022 року. Reuters Почалася двісті десята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 вересня — читайте тут.