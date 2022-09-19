«Нас зажали плотно, не знаю, доживем ли до завтра». «Бабель» публікує уривки з щоденника ймовірно мертвого окупанта ― російського сержанта Володимира Бахарева, який захоплював Маріуполь

09.03.2022

Неудачный штурм г. Мариуполя

Ехали два дня, перешли границу укропии ночью. Когда встали, были уже недалеко от города Мариуполя. Поступила команда приготовиться. Сердце застучало быстрее, волнение нахлынуло волной. Успокаивал себя как мог. На лицах пацанов видел те же эмоции. И вот началось…

Выскочили, заняли позиции, начали движение. Поначалу все было хорошо, пока не прилетело первое приветствие от ВСУ. Минометом взорвали БТР, благо Волк и Ибр успели выскочить. Попало и нашему 23, попали в бк, но все обошлось. Полетели пули, пару пролетело над головой, слышал свист. Немного опешил, но собрался. Осколками ранило Келда по ногам. Пулевые попали Александру Дмитриевичу. Ранило брата Алана, но все по легкому. Прижались к бугру, не давали высунуть голову. Пришлось отступить.

10.03.2022

г. Мариуполь. Заход и первые эмоции

Встали рано, было еще темно. Погрузились, сказали будет повторный штурм, но на самом деле не очень то и хотелось, но что делать.

Військовослужбовці російських військ вантажать боєприпаси в бронетехніку під час боїв у Маріуполі reuters.com / «Бабель»

Поехали, приготовились. Вышли, шел снег, взяли немного вправо от того места, где были вчера. Шли долго, продвигаясь вглубь. Появились первые дома, поджались к забору, собирались двигаться вглубь, как по нам прицельно точно начал работать миномет. Зацепил Мумина и Савицкого. Мумину разрезал штанину, видел 2 осколка, позвали дока, перемотали. Здоровья пацанам.

Настало время заходить. Пошли за БТРами. Миномет бомбит, страшно попасть под него. Чувство волнения.

11.03.2022

Штурм больницы

Встали рано. Погода оставляет желать лучшего. С 6 утра начали бомбить минометы, после каждого раза вздрагиваешь.

Первый раз встретились с СПНом из Прохладного и с их командиром Агрономом.

Ближе к обеду поставили на позицию прикрывать наших и СПН со снайпером Амиром. Пообщались, попили чай, хороший парень. Наши взяли больницу, поймали в плен хохла, увезли на допрос. С Владом нашли комнату с целыми окнами и электричеством. Нашли дуйчик, нагнали температуру. Первый раз за последнее время поспали в тепле. С едой также туго, искали по больнице хоть что-то. Нашли банку джема, печенье и изюм. Немного отдохнули. Также сидели на посту. Прибыли люди в подвал из горевшего дома напротив. В их глазах я видел отчаяние.

В этот момент я задумался, что будет с этими людьми дальше. Их же народ, их же войска бомбили свой мирняк. Но мы тоже же причастны к этому, хоть и косвенно. Мыслей много, голова не может их сформулировать достаточно четко. Но все это похоже на страшный сон. Пора отдыхать.

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12.03.2022

Поликлиника

Утром поступила команда двигаться вперед. Разделили нас по группам. Нас Каскад отправил с Владом на угол здания, на прикрытие. И тут началось то, что могло поставить точку на моей жизни. Нас начали засыпать минометом. Насчитал штук 12, 8 закинули в диаметре 20 метров, и закинули прямо за шиворот. Засыпало осколками, свист был адский, думал, что каждый взрыв будет последним. Владу пробило всю одежду, но благо до тела не дошел осколок. Наших тоже чуть не накрыло.

Обстрел прошел, нас отвели назад. Зашли в поликлинику, закрепились. Была внутри Аптека.

Не думал, что буду это делать, но пришлось ее вскрыть, ведь с медициной было тоже туго. Лишнего не взял, брал только то, что потерял. (Аптечка отвалилась, все потерял).

В подвале было 2 мужчины и женщин с маленькой девочкой. Дал ей пюре и повидло, пусть порадуется.

Ночь была спокойная, нашли теплое место в подвале, выставили дежурство. Без фонариков по темноте тяжеловато. Лег отдыхать, очень скучаю по дому.

13.03.2022

Первые дома

Утро было обычным под кананаду минометов. Подтянулись все наши, собирались двигаться дальше. Каскад забрал нас с Владом на прикрытие, хорошо сработались вместе.