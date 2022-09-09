Тексти Війна. Попри російські обстріли Харкова ЗСУ звільнили 30 населених пунктів області. До Африки прибуло чергове судно з українським зерном, а ЄС погодив Україні кредит на €5 мільярдів. День 199: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 23:59, 9 вересня 2022 Чоловіки оглядають наслідки російського ракетного удару по центру Харкова, 9 вересня 2022 року. Reuters Триває сто девʼяносто девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 9 вересня — читайте тут.