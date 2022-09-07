Тексти Війна. Армія рф ударила ракетами по Кривому Рогу, МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на ЗАЕС, Україна повернула 25 полеглих захисників. День 196: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 7 вересня 2022 Місцева жителька із морською свинкою після евакуації з квартири, що постраждала від ракетного удару росіян у Харкові, 6 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася сто девʼяносто шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 6 вересня — читайте тут.