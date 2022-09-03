Тексти Війна. Байден попросив Конгрес про багатомільярдну допомогу Україні, з полону звільнили 14 військових, на ЗАЕС під’єднали до мережі відключений через ворожі обстріли енергоблок. День 192: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 3 вересня 2022 Будинок у Бородянці (Київська область), зруйнований після обстрілів російськими військами, 1 вересня 2022 року. Ruslan Kaniuka/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images Почалася сто девʼяносто друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 1 вересня — читайте тут.