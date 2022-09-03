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Війна. Байден попросив Конгрес про багатомільярдну допомогу Україні, з полону звільнили 14 військових, на ЗАЕС під’єднали до мережі відключений через ворожі обстріли енергоблок. День 192: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Байден попросив Конгрес про багатомільярдну допомогу Україні, з полону звільнили 14 військових, на ЗАЕС під’єднали до мережі відключений через ворожі обстріли енергоблок. День 192: онлайн

Будинок у Бородянці (Київська область), зруйнований після обстрілів російськими військами, 1 вересня 2022 року.

Ruslan Kaniuka/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Почалася сто девʼяносто друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 1 вересня — читайте тут.